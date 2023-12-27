第4屆公益彩券至今屆滿10年，將於今年年底停止發行，而第5屆公益彩券將於明年1月1日正式開賣。台彩公布數據顯示，10年來電腦型彩券的頭獎獎金累計超過1120億元，其中台中市的財運更是居全台之冠，累計共開出42注億元（含）以上的頭獎。

每到開獎日，彩迷最關注的就是頭獎金額，以及得獎的幸運兒是在哪個縣市。台彩公司表示，電腦型彩券第4屆累計銷售達6529億元，銷售張數超過50億張，等於10年來每天銷售近140萬張彩券，平均每秒銷售16張彩券，頭獎獎金累計超過1120億元，10年內共開出4202注頭獎，其中單注金額達億元以上的共有241注。

台彩指出，全台縣市中，含金量最高的前3名分別為台中市、新北市、高雄市，這3個縣市開出的頭獎金額累計近530億元，幾乎占了第4屆累計頭獎獎金的一半。台中更是名符其實的聚寶盆，累計開出的億元頭獎金額與億元以上頭獎注數，都是全台之冠。

今年有大樂透頭獎得主特地捐款給台中市府。（圖／台彩提供）

此外，刮刮樂第4屆的銷售成績也同樣傲人。累積銷售6334億元、賣出23.6億張，平均每秒可賣出7張刮刮樂，這些刮刮樂的長度加總約35萬公里，估計可繞地球8.8圈。台彩表示，截至目前，共刮出7307個百萬元（含）以上獎項，以新北市17%占比最高，位居全台之冠。