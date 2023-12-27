王莫昀／台北報導

中石化董事會於27日通過並公告重要調整措施，將啟動轉型策略，停止頭份廠一條己內醯胺(CPL)產線，並積極規劃將資源投入高價值、更具競爭力的營運模式，使其符合石化產品升級及綠色轉型方向。

中石化表示，「我們決定精簡運營，重新將工作重點放在綠色創新上。未來將專注於永續轉型，朝向精細及特用化學品、能源、電子級化工產品、低碳產品等發展。公司致力於提供高價值、環保的解決方案。」

中石化為台灣地區唯一己內醯胺(CPL)生產製造公司，主要生產廠區為位於苗栗的頭份廠和高雄小港廠。受到新冠肺炎疫情影響、大陸產能持續擴充、全球局勢變化等不利因素，台灣CPL需求持續萎縮，頭份廠自2020年將原有二條CPL產線改以單線生產。

考量該CPL生產設備較舊，雖已執行各項改善方案，成本競爭效益仍較其他產線低，經過經營團隊審慎評估整體生產運作效益，頭份廠CPL業務未來獲利機率不高，實有轉型之必要，董事會於27日決議，將頭份廠己內醯胺一條產線停止生產，以專注企業轉型、確保公司長期競爭力及提升長期股東價值。

中石化CPL年產能40萬噸，此次決定影響10萬噸至年產能30萬噸，對於整體營收貢獻約4％ (過去3年／ 2021-2023年平均值)。為確保同仁權益，公司與受生產線停止影響的同仁優先溝通徵詢轉至其他廠區服務意願，並尊重個人意願提供優於政府法令規定之辦法，適切的調度安排。

展望2024年中石化將勇於突圍，藉由此次調整，除可降低營運虧損，提升股東權益，有助於公司未來長期之營運發展，同時助力公司實現更全面的ESG目標，為長期發展奠定穩固基礎。