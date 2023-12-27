平息青年對高房價的怒火，成當前各黨總統候選人重要政見，中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄提出1帖藥方，即加碼「新青安貸款」結合「促生育政策」，附條件全額貸。

要平息無殼蝸牛們對於高房價下無法順利購屋成家的怒火， 林正雄建議，加碼新青安貸款補貼利率至1％，並提高貸款成數至 9成外，可結合「促生育政策」，使育兒家庭得自政府貸款1成自備款，以全額貸款方式購買住宅，若5年內該家庭再生1胎， 則進一步給予自備貸款免予償還優惠，相信可以有效提高生育率，並且也有效降低減輕生活壓力。

中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會理事長王瑞祺也認為，青安方案可以跟推升生育政策結合，他指出，2023年8月1日政府推出《新青年安心成家貸款》方案，帶動市場買氣提升， 顯示該政策貼近民眾實際需求，建議政府能將新青安房貸推向常態化並加碼補助，例如新婚家庭若育有一名子女，即可享利率補貼半碼，第二胎則再補貼半碼等優惠，減輕民眾成家負擔。

王瑞祺表示，目前台灣住宅房屋平均屋齡高達32年，建議政府加強換屋補貼，並加速都市更新，將非都市計畫範圍土地列入規劃，再推出優惠政策，讓民眾能在提升容積率等誘因下增加換屋意願，進而提升居住安全及生活品質。

「高價住宅定義已不合時宜，影響換屋者權益。」林正雄並指出，營造成本已大幅攀升，都市地價亦持續上漲，原本台北7千萬、新北6 千萬與其他縣市4千萬應予調整，原限貸4成亦應放寬。

此外， 購地貸款規定太嚴苛，已影響中小型建商營運規劃與土地整合，林正雄表示， 目前土地貸款在購地階段只能貸款4成，另有1成動工才撥貸，且限 期18個月內動工，使得土地整合遇到難題、只能被迫以不經濟的小基地開發，剩餘畸零土地與窳陋建物，影響都市景觀與防災。

值得注意的是，「電力」、「石油」與建築業關鍵原料「鋼鐵」、「水泥」，皆屬排碳大戶範疇，在推動淨零排放，祭出碳費間，林正雄建請政府加強宣導，並以「租稅補貼」與「獎勵措施」， 推動「製程與設備更新」，避免「永續美意」造成「綠色通膨風暴」。