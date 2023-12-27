德國政壇過去30多年來最重要人物之一、曾參與東西德統一談判並且應對歐債危機的德國前財長蕭伯樂（Wolfgang Schaeuble）昨天深夜辭世，享壽81歲。
中間偏右的基督教民主黨（Christian Democrats）發言人今天表示，蕭伯樂26日深夜安詳過世。
蕭伯樂曾在前總理柯爾（Helmut Kohl）和梅克爾（Angela Merkel）政府擔任閣員，在1990年兩德統一中扮演重要角色，政治生涯大多奉獻給東西德統一，也在梅克爾政府擔任財長多年，在歐債風暴期間捍衛德國嚴格的財政紀律。
蕭伯樂1965年加入基督教民主黨，1972年成為國會議員迄今，長達51年。
德國總理蕭茲（Olaf Scholz）稱蕭伯樂「逾半世紀以來一直在塑造我們國家的模樣」。
蕭茲在前稱推特（Twitter）的社群平台X發文寫道：「德國痛失一位敏銳思想家、熱情政治人物和民主鬥士。」
蕭伯樂1942年出生於佛萊堡（Freiburg），是德國下議院在位最久議員。
在保守派前總理柯爾領導下，親歐的蕭伯樂開創了自己的政治生涯，一路晉升，最終成為柯爾的幕僚長，一度被視為柯爾的當然接班人。
柯爾和蕭伯樂一同監督1990年兩德統一，卻在德國統一後數日的競選造勢活動中，遭一名精神異常男子開槍受傷，終身被迫以輪椅代步。
德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）在X平台發文悼念說：「在形塑德國近代歷史和我們民主文化方面，幾乎難有另一位能和蕭伯樂匹敵的政治人物。」
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