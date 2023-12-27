泰國當局今天說，南部的洪水氾濫已造成至少6人死亡，影響數萬戶家庭。
法新社引述地方官員報導，從12月22日開始的洪水襲擊沙敦省（Satun）、宋卡省（Songkhla）、北大年省 （Pattani）、也拉省（Yala）和那拉特越省（Narathiwat）的7萬多戶家庭。
那拉特越省副省長普立查（Preecha Nualnoi）告訴法新社，包括一名89歲婦女和一名幼兒在內的6人在那拉特越省罹難。
他說，連續幾天的暴雨在一些地方引發高達3公尺左右的洪水，有一人失蹤。
當地媒體的畫面顯示，街道被泥濘的洪水淹沒，居民在屋頂上避難。
救援隊連夜工作，分發瓶裝水和點心，並檢查建築物是否損壞或有無人員傷亡。
泰國防減災廳（Department of Disaster Prevention and Mitigation）說，今天上午水位下降。
普立查說，與馬來西亞接壤的那拉特越省，境內一些鐵路服務因爲軌道沉降而關閉幾天後恢復運作。
泰國雨季月份通常每天都會降下暴雨，但科學家說，人為的氣候變遷會使降雨更加劇烈。
在2011年，大範圍的洪水導致全國數百人死亡，數百萬房屋受損。
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