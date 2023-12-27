在許多人眼裡，包租公、包租婆根本就是「躺著賺」的高收入行業，永遠錢滾錢，炒房炒得不亦樂乎。但據韓媒報導，由於利率與空屋率上升等因素，去年南韓從事商店與住宅等租貸的房東，每10人就有1人虧損。

南韓媒體《東亞日報》、《亞洲日報》引用南韓國稅廳的數據報導，去年申報出租商店、住宅與其他房產的142.4212萬人當中，約有9.3%、13.2756萬人的收入被列為「0韓元以下」，也就是說這些人從租貸獲得的總收入扣除相關費用後，所得收入為0韓元或負數。

報導指出，這些房東虧損的原因在於利率攀高導致貸款利息上升，加上內需復甦緩慢，造成閒置率增高等因素，讓這些房東只能「躺著虧」。

有位退休老人本想當個房東，一圓收租收到爽的夢想。他用自己5億韓元（約新台幣1300萬元）的積蓄與退休金，加上3億韓元（約新台幣780萬元）的貸款，開始了商業租貸的業務。過去低利率時期，即使他每月要支付100萬至150萬韓元（約新台幣2.6萬至3.9萬元）的貸款利息，但由於可以每月收取250萬韓元（約新台幣6.5萬元）的租金，因此仍有賺頭。可是在央行強打通膨，調高利率的影響下，他每月需要繳交的利息暴增至300萬韓元（約新台幣7.8萬元）。他順勢調高租金與管理費，但店面已經閒置了好幾月。

忠南大學經濟學教授鄭世恩（音譯）表示，南韓近來景氣不佳，個體戶與出租業者都受到影響，可是南韓政府仍樂觀看待明年經濟，還緊縮預算，恐造成更多問題。