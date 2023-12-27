台股年底衝刺再攀今年來新高，主動式操作的台股基金表現也繳出亮眼投資報酬，檔數最多的台股一般股票型基金近1月績效有逾6成打敗大盤，持續在多頭格局下創造超額投資報酬機會。
台股加權股價指數11月大漲1,400多點，終結先前月線連三黑的頹勢，12月隨美國升息循環結束，產業及總體經濟基本面復甦，行情持續走揚，並於27日再創今年來新高，也推升台股基金績效表現，一般股票型基金近1個月平均報酬約3.15％，優於大盤的2.84％。
其中，兆豐國民、PGIM保德信高成長、統一台灣高息優選、復華台灣好收益、滙豐台灣精典、滙豐龍鳳、統一大滿貫、安聯台灣智慧、路博邁台灣5G股票基金漲幅更超過5％，表現更為突出。
復華台灣好收益基金經理人楊聖民表示，企業庫存調整陸續告一段落，除AI趨勢可望持續帶動科技及半導體業產業循環向上外，其他行業景氣亦可望陸續自谷底好轉，可望增加台股行情上漲範圍、廣度，預估後續具業績題材的產業及個股，將有優於大盤的表現機會，接下來布局將聚焦AI產業趨勢、成長性明確的供應鏈商機，並伺機布局低基期類股，掌握景氣復甦的投資機會。
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