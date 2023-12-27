遠東商銀Bankee社群銀行在金融科技創新方面再度受到國際認可。日前FinTech Futures於英國倫敦盛大揭曉「2023 Banking Tech Awards」，Bankee社群銀行從眾多國際競爭者中脫穎而出榮獲「高度推薦-最佳行動裝置創新獎」（Highly Commended：Best Mobile Initiatives for Consumers），凸顯Bankee以行動裝置領域的優異成就登上國際舞臺。

Bankee APP不僅有金融業界獨創的社群圈機制，可以讓每個客戶都體驗變身為分行經理社群圈主，獲得社群變現的斜槓機會；更提供了存錢計畫功能，讓客戶可以更有系統地管理手上資金。客戶在Bankee APP內不但可以申請Bankee信用卡「慢慢付」（分期付款）功能以減輕還款壓力，還可以直接申辦返還已繳利息50％的「Bankee貸你存」挑戰型信貸，享受打破階級制度的低利貸款方案。全新版本的Bankee APP也是與客戶一起共創的成果，在匯集了近9,000多名使用者的意見回饋、並進行數十場測試活動後誕生，不僅大幅提升系統效能、變更介面設計風格，也新增多項創新功能，在APP Store和Google Play上皆獲得使用者好評回饋。

遠東商銀數位金融事業群副總戴松志表示，Bankee不單單只是一個銀行的APP，更是一間以「創新」為核心、透過去中心化概念所打造出的共享經濟銀行，創造前所未有的銀行與客戶雙向互動關係。Bankee提出的創新商模和產品服務，因顛覆金融業傳統，需要更多的溝通和經營才能被外界所理解接受，但Bankee團隊堅信唯有透過這些突破框架的方案，才能真正與客戶和合作夥伴建立永續關係，實現「共創、共享、共好」理念。

Bankee除了提供數位存款帳戶基本利率1.31％存款額度無上限外，新戶透過推薦碼申辦還可享有存款額度新臺幣5萬元的2.6％高利活存，當再成功推薦其他人，推薦者與被推薦者皆可享2.6％優惠利率，推薦者個人存款2.6％優惠利率額度最高可達新臺幣500萬元。目前Bankee社群銀行線上分行社群圈家數超過3萬家，其中規模最大的線上分行社群圈人數有34,000多人，規模最大分行社群圈總存款餘額將近有新臺幣19億元，且已有多位線上分行經理社群圈主享有最高新臺幣500萬元個人存款優惠利率額度所計算年息新臺幣13萬元，等於月月幫自己加薪新臺幣1萬元，Bankee透過獨特的社群回饋機制與客戶實現雙贏。

戴松志指出，Bankee將持續透過前瞻思維領導，不斷洞察市場需求達到與客戶共好，以真正實現普惠金融。相當榮幸Bankee社群銀行APP獲得國際專業機構的高度肯定，這個獎項對長期致力於創新研發的團隊是莫大的鼓舞，Bankee將持續挑戰自我，突破侷限，致力為客戶提供優質的數位金融體驗。

Banking Tech Awards是由全球金融科技行業新聞和分析權威FinTech Futures所主辦，FinTech Futures源自1983年，40年來在金融科技領域提供獨立情報和見解，是全球為銀行和金融科技行業提供服務的最大的國際媒體公司之一。Banking Tech Awards今年已是第24屆舉辦，專注在評比全球金融產業的創新科技技術，評選出展現卓越技術應用和創新精神的團隊及個人，特別是展現以科技驅動或以數位行動方案為核心，並已證實其可行性且運作成功的業者。