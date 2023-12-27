接近年末時刻，全球股債資金挪移潮再現，根據美銀截至12／20最新一週調查，資金「棄股買債」現象再度出現。投信法人建議，全市場關注2024年降息時點，投資人選擇債券ETF，選擇投資等級債券，今年可以領高息、明年再來等降息，是大賺息利雙贏的送分時刻。

聯準會12月份利率決策會議鴿聲嘹亮，主席鮑爾耶誕節前再送大禮，表達未來聯準會將轉向關注降息時點，激勵美公債殖利率大幅下滑；同時，美國11月核心PCE由上月3.4％降至3.2％，鞏固市場對Fed降息預期，一連串債券利多激勵全球投資等級債券ETF，包括電信債、金融債及公司債等，今年以來各期間績效檔檔翻正，如果觀察近3個月績效，表現最好的前15檔投資級債ETF，包括電信債、金融債、公司債等ETF，報酬最少都是8％以上起跳。

新光投等債15＋ETF經理人王韻茹表示，2024年全球債市迎來降息機遇，投資等級債券將有大賺資本利得機會，現階段趁債券高殖利率時刻搶進，正好趕上年末全球機構法人或高資產客戶重新部署新一年度資產配置，趁現在先行超前部署投資級債券ETF，有利於趕上資金流向債市淘金潮，捕捉全球大戶資金動能帶來的多頭行情。

根據美銀及EPFR最新的數據顯示，截至12／20止，過去一週全球投資人共抽走261億美元現金，其中，從股市抽走213億美元，是2022年12月以來最多；且從科技類股抽走資金達7億美元，是過去15週以來最多，相反地，企業債券是過去1週少數出現資金流入的類別，包括投資等級債券類別，有4億美元淨流入、高息債券有12億美元淨流入。

王韻茹表示，Fed在12月利率決策會議上，強化了對明年降息預期，鴿聲嘹亮下帶動全球股債資產漲聲響起，最近趁接近年底，不少投資人選擇從股市逢高獲利了結，但債券則持續看好明年降息表現，吸引追求穩健收益資金持續從投資等級債券市場吸金。

美國經濟受惠於有韌性的消費支出和私人投資，加上勞動力市場表現熱絡，讓更多經濟學家認為，美國經濟已出現軟著陸現象，即通膨下降的同時，景氣也不會出現大規模失業或經濟放緩情現，王韻茹認為，現階段到2025年美國經濟表現，正為企業提供強力的基本面支撐，預料企業倒閉情況也會降低，有助於提供投資等級債券ETF明年價格繼續彈升。

根據銀行財富管理調查，多數銀行財管客戶趁今年末、明年初，逐步將資產配置轉向基金、債券和結構債等三類積極型商品。新光投信量化投資部協理袁永騰指出，大額客戶佈局債券市場，透過投信發行的海外債券ETF，配息來源全屬於海外利息所得，息收超過2萬元不必繳納二代健保補充保費(2.11％)，直接享有海外債券ETF的稅負優勢。

袁永騰建議，現階段入手投資等級的電信債、金融債或公司債等，ETF平均到期殖利率都有5％以上，趁現在搶進、可以讓領高息好自在，等Fed明年降息賺資本利得更有感，是掌握高CP值的入手好時機。