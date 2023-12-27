信任科技服務商Gogolook走著瞧（6902-創）27日宣布與中國信託商業銀行合作，提供「Whoscall進階版」服務給其客戶。
中國信託商業銀行為擴大保護顧客財產安全，限量贈送4,000組進階版Whoscall應用程式，免費使用6個月，給中國信託商業銀行65歲以上財富管理客戶。
Gogolook 共同創辦人暨執行長郭建甫表示，多方協力是防詐成功的關鍵，中信銀行在前線行員阻詐關懷與後端防詐技術都投入大量資源，透過信任科技扮演企業的防詐加速器，與中信銀行攜手保護顧客與其家人。
走著瞧表示，Whoscall進階版有四大功能，包括自動封鎖騷擾號碼、自動更新號碼資料庫，智慧簡訊管家（透過AI智慧辨識文字與連結，自動將訊息分類為一般訊息、垃圾訊息、交易訊息、促銷訊息），及移除廣告。
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