「財團法人台北市賽珍珠基金會」2023全國十大新住民重大新聞徵選今（27）日揭曉，前三名新聞分別是，第一名政策類「入出國及移民法修正三讀 兼顧移民人權及社會安全」，九位評審全都選入前20名，是歷年評選中最具共識的重要新聞；第二名「師鐸獎得主貢寮國小新校長楊小梅 全台首位新住民校長」；第三名「空中英語教室」創辦人彭蒙惠，深耕台灣逾70年終成「正港台灣人」總統親交護照。
台北市賽珍珠基金會2023全國十大新住民重大新聞徵選活動，今年與靜宜大學、相信光投資共同主辦，27日於靜宜大學登場，由兩位優秀的新二代學生陳香妏、汪芸臨擔任活動主持，全國第一屆星光音樂新住民創作大賽張愷倫，表演二首自創曲展開序幕；總評委趙善意公布，2023年以新住民的政策、教育、就業與貢獻影響力等方向新聞，最受關注。
賽珍珠基金會榮譽董事長尤英夫邀請靜宜大學校長林思伶、社會工作與兒童少年福利學系主任鶴群，高雄師範大學東亞所長利亮時教授、《科技業代表》台商總會副主委林錫金教授，長期擔任志工的國立科博館志工團長張燕燕、台灣第一位新住民取得國際鑽石設計證照卞健文等各領域、新住民代表，共九位專家、學者擔任評選委員，選出2023年全國十大新住民新聞，剖析新聞意義及對社會的影響。
主辦單位之一的相信光投資負責人陳國定，海外拼搏當了十數年的新住民，特別分享新聞當中，堪稱台灣三代人共同英語老師「空中英語教室」創辦人彭蒙惠，在台灣奉獻超過一甲子，今年正式成為台灣人，總統更親自送中華民國護照給彭蒙惠，感謝她對台灣超過70年的貢獻。這不僅是融入更是帶領台灣的教育，可說是台灣邁入多元共融社會的重要里程碑。
高雄師範大學東亞所所長利亮時教授指出，1980年代末，跨國婚姻帶來了東南亞國家的女性，至今已經超過三十年的時間，台灣社會逐步調整，對新住民更為友善；在修法上需改變思維，婚姻移民只是移民的一小部份，女性也只是移民的一部份；未來更要擴大格局，全面招攬跨國的人才，讓更多的移民可以在台灣安居樂業，並為台灣的未來作出貢獻。
台商總會副主委林錫金教授分享，立法院在今年5月30日將「入出國及移民法」中總計63條加以修正，使其能保障家庭團聚、吸納優質人才來台、強化人流安全管理…等，從法案顯示，國家兼顧人權保障及社會安全的良善用心。
常年辦理海內外志工培訓YMCA的執行長邱英智，分享本次新聞評選重點，考量政策與法制保障新住民權益、讓其落地生根，融入台灣社會，新住民幫助台灣整體競爭力提升、台灣民眾對於不同文化之間的歧見與歧視逐漸消除，我們更能夠體會多元文化的美好，彼此尊重並包容，最終讓不同文化的優點融入台灣群體。
尤英夫表示，為提高社會各界對新住民族群的重視和支持，每年特別舉辦十大新住民重大新聞發布會，感謝活動策展人賴慕芬，迄今連續協助七年，期盼藉由新聞評選活動，讓國人關懷、重視在台新住民及其子女，一同攜手照料這群來自遠方的朋友與家人，共同建造多元共榮的台灣社會。
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