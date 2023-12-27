台北國際電玩展（TGS）期間，預計2024年1月25~26日，將同步舉辦B2B商務區及亞太遊戲高峰會。商務區有逾百業者參加，其中，台灣最大遊戲通路及服務商智冠（5478）及旗下研發子公司網龍（3083）及大宇資（6111）將參與，藉由商談會將觸角延伸至海外市場。
至於亞太遊戲高峰會的講師陣容也堅強，將邀請萬代南夢宮娛樂「鐵拳」系列總監原田勝弘與製作人Michael Murray，SQUARE ENIX「FINAL FANTASY VII REBIRTH」戰鬥總監遠藤皓貴，還有SHUEISHA GAMES執行役員開發製作部長兼製作人山本正美、Ubisoft Montpellier「波斯王子：失落王冠」資深製作人Abdelhak Elguess等重量級講師解析遊戲產業的各個面向。
論壇將分別舉辦兩大主題專場，首日與國發會亞矽計畫執行中心合作「元宇宙產業發展前瞻論壇」，將探討「元宇宙下一步：Web3.0的核心與AI增值」，次日則是與阿里雲智能國際及蓋亞資訊合作專場，探討「從遊戲開發到玩家體驗，新興技術引領的變革」。
TGS商務區本次吸引17個國家地區、逾百家業者報名，類型橫跨獨立遊戲、遊戲開發、遊戲發行、金流、在地化服務、行銷推廣、美術或動畫設計、音效製作、區塊鏈等遊戲產業相關業者參與。
台灣上櫃公司，智冠科技（5478）及旗下研發子公司網龍（3083），及大宇資訊（6111）均報名商務區。另有支付為核心的全方位遊戲服務商Xsolla、以色列行動數據分析商AppsFlyer、AI技術導入的數位廣告商Moloco、全球最快網路服務商之一的美國Cloudflare、來自日本的雲遊戲領導者UbitusK.K.、新加坡指標遊戲發行商Soft Source等大型海外廠商報名參與。
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