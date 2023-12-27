繼基富通之後，台灣第一家線上基金超市中租基金平台27日宣布，2024全站基金申購不論單筆、定期（不）定額、母子基金皆享「0手續費」優惠。

中租基金平台總經理蘇皓毅表示，中租基金平台不只是在銷售基金，而是要成為最友善的基金投資解決方案服務提供者。因此中租基金平台除推出手續費減免優惠，幫助投資人減輕存基金的手續費負擔外，更積極推廣平台上多元的四大交易功能，除了單筆申購方式外，還有可逢低加碼與逢高減碼、自動停利轉申購的定投功能，以及可自設1~10％提領率的跨品牌母子基金獨家機制，國際級的智慧理財服務WISEGO等，投資人均可運用平台交易機制，有效克服投資痛點，同時靈活地運用資金，輕鬆掌握來年成長契機，共同迎接「龍華富貴」新氣象。

蘇皓毅表示，基金平台產業不能只是廝殺手續費的電商平台，必須走出自己的路，與顧客建立深厚的忠誠度與依賴度，提供更完善的內容知識、交易體驗及理財顧問服務。因此，中租基金平台未來將走向結合各種場景金融投資解決方案與基金理財教育的領航者，滿足不同族群的基金投資需求。

中租基金平台在2023年已搶先布局，將理財觸角延伸至更多族群，例如：「樂養兒」子女教育金專案投資計畫、「樂領金」打造現金流專案投資計畫，逐步將理財結合樂活，走入親子育兒、提倡存基金打造現金流等場域，打造「樂」系列投資專案。

延續快樂投資的宗旨，蘇皓毅說，2024年中租將大舉推出「樂青春」青年學生優惠方案，面向18~25歲大專院校學生及年輕族群，凡符合資格者，定期定額享終身0手續費，大舉搶攻年輕族群，積極推廣投資門檻親民且操作友善的線上基金理財服務，鼓勵年輕學子善用時間複利，盡早開始定期定額投資累積財富。

無論是想打造現金流的青年族群、為子女儲蓄教育金的父母，或是追求穩定資金入帳的退休族，蘇皓毅表示，都能在中租基金平台找到適合自己的投資方案，搭配中租提供的專業顧問服務、業界最齊全的線上交易功能、豐富的會員好康福利，朝實現財富自主的夢想邁進。