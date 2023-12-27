美國籌組20國護航聯軍擋不住紅海凶險！全球貨櫃海運龍頭地中海航運（MSC）旗下貨櫃船MSC UNITED VIII於周二（26日）行經紅海時遭到襲擊。分析師指出，紅海情勢緊張，貨櫃輪明年Q1淡季不淡，帶動長榮、陽明Q1獲利急速拉升，因股價基期低，展望比多數電子股樂觀。

外媒報導，地中海航運證實旗下貨櫃船MSC UNITED VIII號，從沙國前往巴基斯坦途中在紅海遇襲，所幸所有船員都安全，並稱船隻遭攻擊時，已通報附近一艘聯軍特遣軍艦，同時按指示採取迴避行動。

胡塞組織發言人薩拉姆表示，這艘船沒有對其警告作出回應，於是發動飛彈攻擊，他說這艘船名稱是MSC UNITED。

萬寶投顧總監蔡明彰表示，如果美國護航紅海與葉門胡塞組織爆發衝突，恐怕所有航商都避開紅海蘇伊士運河航線，繞行非洲好望角，將減少亞洲到歐洲 30％運力，等於大幅減產概念，給予航運股充足上漲動力。

他認為，歐洲線運價急漲，使長榮、陽明 2024年第一季獲利急速拉升，展望比多數電子股更好，但股價基期更低，將形成部分漲多電子股獲利了結壓力，資金轉向航運股。

馬士基日前表示，在美國護航紅海之下，將恢復少部分航線。蔡明彰分析，馬士基真正目的是運回空櫃，在安全考量下，也不會有太多船隻加入，加上客戶擔心運價未來再漲，將把明年Q2的艙位提前到Q1運送，貨櫃輪Q1淡季不淡。

他強調，航運股經過激烈換手還有好戲可看，光靠紅海危機不足以造成航運股長線大多頭，必須終端需求上升。

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