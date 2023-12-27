美國籌組20國護航聯軍擋不住紅海凶險！全球貨櫃海運龍頭地中海航運（MSC）旗下貨櫃船MSC UNITED VIII於周二（26日）行經紅海時遭到襲擊。分析師指出，紅海情勢緊張，貨櫃輪明年Q1淡季不淡，帶動長榮、陽明Q1獲利急速拉升，因股價基期低，展望比多數電子股樂觀。
外媒報導，地中海航運證實旗下貨櫃船MSC UNITED VIII號，從沙國前往巴基斯坦途中在紅海遇襲，所幸所有船員都安全，並稱船隻遭攻擊時，已通報附近一艘聯軍特遣軍艦，同時按指示採取迴避行動。
胡塞組織發言人薩拉姆表示，這艘船沒有對其警告作出回應，於是發動飛彈攻擊，他說這艘船名稱是MSC UNITED。
萬寶投顧總監蔡明彰表示，如果美國護航紅海與葉門胡塞組織爆發衝突，恐怕所有航商都避開紅海蘇伊士運河航線，繞行非洲好望角，將減少亞洲到歐洲 30％運力，等於大幅減產概念，給予航運股充足上漲動力。
他認為，歐洲線運價急漲，使長榮、陽明 2024年第一季獲利急速拉升，展望比多數電子股更好，但股價基期更低，將形成部分漲多電子股獲利了結壓力，資金轉向航運股。
馬士基日前表示，在美國護航紅海之下，將恢復少部分航線。蔡明彰分析，馬士基真正目的是運回空櫃，在安全考量下，也不會有太多船隻加入，加上客戶擔心運價未來再漲，將把明年Q2的艙位提前到Q1運送，貨櫃輪Q1淡季不淡。
他強調，航運股經過激烈換手還有好戲可看，光靠紅海危機不足以造成航運股長線大多頭，必須終端需求上升。
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：