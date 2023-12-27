遠傳電信進駐高雄港埠旅運中心，27日舉辦「遠傳新南向 璀璨啟航」開幕茶會，邀請高雄市政府及超過百位重量級企業客戶、合作夥伴共襄盛舉，宣示以智慧資通訊紮根南台灣的決心。
遠傳總經理井琪偕同高雄市副市長羅達生、臺灣港務公司董事長李賢義一同出席，象徵新辦公據點啟用揭幕，以此亞灣區新地標為嶄新起點，強化遠傳對南台灣產業界的服務，並擴大南部的人才招募，以科技及創新量能促進南台灣產業鏈繁榮發展。
井琪表示，遠傳多年來以「5G大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）深耕數位轉型和智慧城市領域；「遠傳新南向」一方面意味著遠傳從台北為起點，協助許多企業夥伴與政府機關升級轉型，更一路挺進至高雄，進駐港埠旅運中心；同時也表示遠傳將以資通訊技術，協助政府將推動淨零智慧城市的經驗與解決方案，向東南亞國家輸出。
井琪強調，高雄市近年積極投入轉型成綠色智慧城市，遠傳身為高雄「5G AIoT國際大聯盟」的創始會員，近年更與港務公司深度合作，為高雄港埠旅運中心導入智慧營運管理平台，擘劃新時代的永續智慧旅運。為了深耕南部的經營，遠傳進駐旅運大樓，打造遠傳在高雄第一個敏捷智能辦公室，引入遠傳的敏捷文化與創新思維，擴大人才招募並加速遠傳與南台灣企業與公部門的合作，努力實現數位轉型與淨零永續，一起新南向。
高雄港埠旅運中心為南台灣海上的重要門戶，以充滿未來感的建築設計成為高雄亞灣區新地標，也是兼顧永續發展的智慧綠建築，由遠傳協助建置智慧充電樁、結合太陽能與儲能的智慧微電網等綠色基礎設施，更導入智慧營運管理平台，透過一目瞭然的營運儀表板，助監控中心即時掌握智慧安防、智慧管理與節能永續等影像及數據，包含人流、照明、空調、消防、給排水等系統監控，重要場域更設置人潮擁擠偵測告警，並串聯環控、用電、微電網、智慧廁所與公播資訊等，以全系統智慧化連動、大數據分析技術，結合飛翔視角、Digital Twins 3D創新科技，為營運管理賦能，也為打造科技港都奠定基礎。
遠傳積極推動數位轉型，一方面以「遠傳大人物」技術力提升自主研發量能，一方面也領先業界於內湖總部、板橋TPKC雲端運算中心等多處據點打造敏捷辦公室（FET Agile Office），具備「擁抱健康舒適、鼓勵行動辦公、促進協力合作、支援成長彈性、展現創新應用」等五大元素，跳脫傳統設計框架，導入嶄新的行動導向辦公，以沉浸式辦公空間，透過「環境影響行為，行為影響思維」，讓數位轉型與敏捷思維成為遠傳人的日常。
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