迎接2024年，台灣大「5G台灣隊」首度與千萬用戶同歡跨年，並於全台7大跨年熱區開啟5G黃金頻段(3.5GHz) 100MHz最大頻寬，單站可提供近1,800Mbps網路速率。

相較去年同期，原台灣大用戶今年可使用到的資源增加24％，原台灣之星用戶增加317％，並在全台跨年熱點優化近4,000座網路容量配置。

台灣大哥大也是電信業唯一贊助「2024幸福龍來-台中跨年夜」。韓國嘻哈女王JESSI預告大秀火辣身材，將與周湯豪等15組歌手輪番嗨炸舞台。台灣大MyVideo將於12月31日晚間7點起全程直播。

台灣大表示，將以堅實的通訊技術綿密佈署，滿足用戶在跨年現場打卡、直播、或在家中與外地親友視訊需求，跨年夜將優化調整近4,000座既有基站設備的網路容量配置，同時展現5G黃金頻段大飆速成果，在從北到南7大跨年熱區週邊(包含台北市府週邊、桃園、台中、雲林、台南、高雄等地)，擴充700／900／1800／2100／2600／3500六個頻段，開啟5G 100MHz黃金頻段，供「5G台灣隊」全體用戶使用，經現場實測，單站可提供近1,800Mbps網路速率，不論4G或5G網路都能順暢使用。

為確保千萬用戶享有最佳網路體驗，台灣大在全台33處熱門跨年、升旗等活動現場包含台北最HIGH新年城2024跨年晚會、高鐵桃園站前廣場跨年晚會、台中水湳經貿園區中央公園跨年晚會、台中麗寶樂園跨年晚會、台中五月天演唱會、雲林劍湖山跨年活動、台南好YOUNG跨年晚會、高雄夢時代跨年活動、高雄義大跨年活動等，現場與周邊環境增設近百台行動基站(行動通訊車、臨時基地台)。

相較於去年因應跨年擴增與調整的資源，原台灣大哥大的用戶今年可使用到的資源增加了24％，而原台灣之星用戶可使用到的資源增加了317％。

此外，台灣大更動員上千位工程師輪班待命，並與諾基亞合作「智慧數據即時人流偵測系統」，隨時觀察網路流量或排除狀況。而今年成立實體指揮中心，並透過M＋即時通訊軟體讓各地區即時回報，實虛同步連結各地現場實況調度資源進行即時應變處理。

除了合併當日即完成3G網路整合，讓原台灣之星3G的涵蓋基地台數量大幅提升40％；偏遠地區的語音與簡訊服務涵蓋率從89％提升至95.7％；也同步完成4G 2100MHz擴頻，原台灣大哥大用戶的4G網速已提升超過10％，5G黃金頻段(3.5GHz)也因應合併而擁有加總100MHz業界最大的資源。

台灣大表示，目前台灣大與台灣之星的雙方4G網路也逐站、逐區開始進行智慧化佈署，先從郊區進行雙網共5個頻段的整併作業；5G也已完成MOCN網路相關設定，更透過動態頻譜技術，運用700MHz關鍵低頻的特性，在高低頻協作下，擴大5G的訊號涵蓋。待4G基地台設備整合後，將開始進行5G逐站整合作業，隨著完成整合區域持續擴大，預期讓原台灣之星用戶取得更大涵蓋、更高速率的4G＋5G網路服務。

「2024幸福龍來-台中跨年夜」晚會，將自2023年12月31日晚上7點，於台中水湳中央公園盛大展開，MyVideo將全程線上免費直播，陪民眾一同迎接嶄新一年。「2024幸福龍來-台中跨年夜」演出卡司亮點滿滿，祭出重磅「雙壓軸」，周湯豪將帶來經典新編組曲，同時，紅遍亞洲的韓國嘻哈女王JESSI也將空降台中跨年晚會，更預告將為首次的海外跨年秀設計「驚喜大彩蛋」！其他超級卡司也將帶來精彩演出，包括陳零九、邱鋒澤、黃明志、宇宙人、美秀集團、Ozone、芒果醬Mango Jump、大嘻哈2冠軍歌手阿跨面、艾蜜莉、比杰等，台中跨年不僅眾星雲集，更有180秒華麗煙火秀。除此， MyVideo多部強片上檔。