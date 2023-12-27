中國信託「CTBC 168 Studio」今天正式開幕，「虛擬分行體驗」展區首度曝光，參觀者可運用3D建模技術，製作個人化數位分身，進入虛擬分行，體驗多人同時線上互動，串聯親子理財教育連結的小豬存錢撲滿、傳達目標理財概念的許願池等金融服務，另外，中國信託的元宇宙世界，也可提供體驗。

「CTBC 168 Studio」座落於北市南港區的中國信託金融園區，佔地90坪，由「創新展示區」與「創新活動區」兩大區域組成，除了中信金本身展出各項創新科技，也讓新創公司可以在此展出，初期，一般民眾需預約才能參觀。

「創新展示區」展示中國信託科技應用的探索和金融創新成果，包括首度於全球知名Roblox互動遊戲平臺，建構虛擬中國信託金融園區，並開發棒球、籃球及金融知識問答等遊戲，讓民眾在其中遊玩體驗。

中信CTBC 168 Studio開幕！提供新金融科技展演空間 大秀元宇宙、虛擬分行

「數位逛展體驗」融入中國信託慈善、反毒、體育、教育、藝文五大公益重點資訊於數位展示廳，提供參與者不受時空限制的線上看展樂趣。

另外，幫助民眾解答減碳疑問並計算消費碳足跡的「綠色偵碳GreenGPT」，以及運用虛擬實境（Virtual Reality, VR）建構的未來虛擬分行「中信元宇宙」，也在此展出虛擬中國信託金融園區，民眾可以掃描QR-CODE，即可用手機操控虛擬角色，在虛擬世界裡到處逛逛。

中信CTBC 168 Studio開幕！提供新金融科技展演空間 大秀元宇宙、虛擬分行

中信CTBC 168 Studio開幕！提供新金融科技展演空間 大秀元宇宙、虛擬分行

中國信託金控總經理陳佳文致詞表示，設立「CTBC 168 Studio」是為了實踐數位、永續雙軸轉型，集結各方創新力量將金融服務擴大到社會照顧以及環境永續，目標是每半年都能更新展出內容，包括中信金自家展出的新科技。

台灣金融服務業聯合總會理事長蘇建榮，期許「CTBC 168 Studio」創新場域未來能作為金融機構引領金融科技合作並促進國際交流的橋樑。

經濟部中小及新創企業署署長何晉滄指出，「CTBC 168 Studio」能加深企業與新創產業共同發展，有機會將臺灣金融科技實力推向國際舞臺。

中信金科技長賈景光指出，CTBC 168 Studio將作為中國信託孵化創新的對外門戶，可以展出自家的新金融科技，也可以讓新創公司藉此場地展出，未來，此區可舉辦黑客松競賽活動，激發創意與探索創新，或連結各國駐臺辦事處及國際加速器，導入先進金融科技及應用方案，聚焦關鍵趨勢以成為發展實作技能的發源地，持續養成創新人才。