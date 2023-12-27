全台各縣市陸續公布2024跨年晚會資訊，中華電信預估相關熱門跨年地點行動上網數據量將再創新高，並遠超過2023跨年數據使用量。

為讓客戶跨年期間行動上網不中斷，中華電信針對全台包含臺北最HIGH新年城、桃園星際城跨年晚會、台中跨年夜、麗寶樂園跨年演唱會、高雄跨年晚會、義大世界跨年煙火秀等18場熱門跨年活動，佈建超過千台以上最新型高效能基地台，運用擁有全台行動最大主流頻寬及5G最大連續頻寬等優勢，來支援全台各縣市跨年晚會，並透過率先導入5G 2CA ＋ 4G 4CA 、AI智慧建設及C-RAN高效能設備集中化等技術，提供倍數級以上處理能力，有效承載跨年尖峰時段數據量，確保4G／5G行動網路穩定運行。

為因應2024年龐大的跨年活動人潮，中華電信於全台跨年晚會共計動員近千位工程人員和30部以上行動車，確保客戶無論是親臨現場參與跨年活動，亦或是在家觀賞跨年晚會直播，都能享受最順暢、最穩定的行動網路。

回顧2023年，中華電信繼榮獲SPEEDTEST®5G遊戲體驗、5G涵蓋、5G網速第一名大獎肯定後，OPENSIGNAL 12月最新公布的「台灣行動網路體驗報告」，中華電信一舉獨獲5G涵蓋、5G上傳／下載網速、整體行動涵蓋、整體上傳／下載網速等6項冠軍，及5G遊戲體驗、5G即時影音體驗、整體影音與整體即時影音體驗等4項並列冠軍，合計共獲得10項冠軍，為國內榮獲最多項冠軍之業者，更是國內唯一連續榮獲2個國際權威機構雙重認證的5G遊戲體驗、5G涵蓋、5G網速三冠王，再次驗證中華電信的行動用戶體驗（遊戲、影音）、涵蓋與網速是台灣No.1。

中華電信表示，將在網路品質續領先前提下，持續建設優化4G／5G行動網路，提供客戶全新應用服務與高速上網體驗。