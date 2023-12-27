帝圖（6650）秋季藝術拍賣會24日收官，寫兩項台灣拍賣紀錄，一是船王趙從衍家族舊藏「清高冰種陽綠翡翠鳳凰龍鈕提樑壺」，以3,800萬元落槌，創台灣宮廷翡翠史拍賣最高紀錄；二是《張大千繪含苞紅荷旗袍》以600萬元落槌，創台灣服飾類拍賣最高紀錄。
本次秋拍現代與當代藝術專場，朱德群1963年作品《構圖第145 號》含佣金逾4,000萬元成交，也創下藝術家在台灣今年最貴紀錄。
另在「近現代及古代書畫」專場也有多件千萬元成交拍品，包含齊白石《英雄將飛圖》以1,000萬元落槌，一才大約拍出逾500萬元成交價；溥心畬《為夫人李墨雲繪瑞壽齊眉圖》以750萬元落槌，一才約拍出1,000萬元； 張大千《潑彩積翠幽居圖》以1,400萬元落槌。
帝圖今年前11月營收1.37億元、年增2.14％，主要由拍賣成交額帶動營收與獲利成長，後疫時代書畫及藝術拍賣市場信心回溫，台灣生貨、精品仍受市場追捧，將持續線上線下垂直整合布局，透過線上流量成長，吸引新進場藏家。
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