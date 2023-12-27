農業部動植物防疫檢疫署27日表示，為釐清我國野生動物狂犬病疫情，防檢署循例於疫情交界處進行主動捕捉小型食肉目野生動物之監測計畫，本案係於今年11月29日苗栗縣南庄鄉進行捕捉監測之鼬獾個體，該動物於安置期間出現食慾不振、疑似癲癎等行為異常，12月26日送農業部獸醫研究所檢驗並於今日確診為感染狂犬病，本案並無人員遭咬傷。

防檢署指出，送檢病例為苗栗縣南庄鄉首次檢出鼬獾狂犬病陽性案例，累計案例發生地區為10縣市92鄉鎮，疫情仍侷限於野生動物鼬獾為主。防檢署已請苗栗縣動物保護防疫所加強轄內動物巡視及疫情調查，並呼籲民眾如發現任何死亡野生動物，應通知所在地動物防疫機關處理，切勿自行處理。

防檢署說明，自2013年迄今年11月底止，共檢測野生動物、犬、貓及蝙蝠有14,095件，其中計有919例鼬獾、1例錢鼠、1例遭鼬獾咬傷後隔離觀察之幼犬、1例黃喉貂及9例白鼻心，共計931件確診感染狂犬病，其餘皆未檢出狂犬病。防檢署已請苗栗縣動物保護防疫所加強巡迴設站，為高風險地區民眾所飼養之犬貓施打狂犬病疫苗，以防範疫情擴及犬貓。

防檢署再次呼籲民眾要遵守「二不一要」原則，不要棄養寵物、不要接觸及捕捉野生動物、要每年帶家中犬貓及人工飼養食肉目動物施打狂犬病疫苗，即可避免狂犬病在人畜間傳播，違者可處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。民眾如不慎遭野生動物或遊蕩犬貓抓咬傷，請以肥皂及大量清水沖洗傷口15分鐘，再以優碘或70％酒精消毒後儘速就醫，並通報所在地公所或動物防疫機關處置。