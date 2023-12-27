台北國際電玩展（Taipei Game Show，TGS）將於2024年1月25~28日開展，主辦單位於27日搶先揭露第一波參展陣容，包括睽違四年再度回歸的萬代南夢宮娛樂、代理多款Riot Games旗下電競遊戲的台灣大哥大亦強勢來襲、知名遊戲代理商傑仕登則將展出CAPCOM的「Dragon's Dogma 2」在內等多款新作均在此展覽亮相。

另外，雲豹娛樂發行的「伊蘇X -北境歷險」、全球累積營收超越4億美金的「勝利女神：妮姬」、由HoYoverse開發備受期盼的新作「絕區零」、開放世界ARPG「鳴潮」、盾兵科技研發的「Abyss 深淵」、韓國知名遊戲大廠WEMADE、人氣出版社集英社的遊戲部門SHUEISHA GAMES等，均是首度加入TGS展出行列。

而即將邁入11週年「神魔之塔」、現象級超人氣手遊「賽馬娘Pretty Derby」、擁有歷史悠久經典IP「仙境傳說」系列的格雷維蒂互動、指標日系大廠光榮特庫摩、本土遊戲公司大宇資訊、戰艦擬人海戰手遊「碧藍航線」、日本知名廠牌Aniplex、還有遊戲發行商Game Source Entertainment等，也一同參與。

#台北國際電玩展