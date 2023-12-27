中央銀行27日公布11月存款不足退票統計，由於全月僅有1個月底峰日，退票張數下降至3,625張，且在單月大戶退票僅2戶、3.3億元下，使整體退票金額降至31億元；前11個月合計退票金額已達324.6億元。

根據央行統計，11月票據交換張數達504萬834張，較10月減少16.55％；票據交換金額為1兆935億元，也較10月減少5.65％，主因11月僅1個月底峰日，而10月有2個月底峰日，致使票據交換張數及金額均減少。

另，11月公司戶退票張數占全體退票張數比重，也較10月增加2.46個百分點，公司戶退票金額占全體退票金額比重，則較10月增加3.85個百分點；個人戶則呈反向同幅度變動。

央行官員表示，11月營業天數達22天，但月底峰日僅1天，加上大戶退票已集中在10月，單月出現5戶企業戶共5.9億元，而11月大戶退票降溫，僅2戶、3.3億元，包括1戶個人戶2.1億元、1戶企業戶1.2億元，少了大戶退票加持，退票金額自然就下滑。

回顧近一年退票金額，去年單月多維持在30億元上下，今年2月下降至20.91億元，刷下歷史新低，3月起隨工作日回歸正常，單月退票金額均在30億元上下，10月衝上39.4億元，創下近兩年新高，隨大戶退票減少，11月降至31億元的正常水準，占票據交換金額比率也隨之降為0.28％。

銀行主管指出，票據發票人及持票人的業務往來都有自身考量，未必反映當前經濟情況。以今年整體退票金額來看其實多在30億元以下的低水位，顯示後疫情時代，國內整體經濟環境運作正常，退票下降是正常情況。