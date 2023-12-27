搶新年與寒假旅宿商機，國泰飯店觀光事業旗下台南、高雄兩館飯店即日起至2024年3月31日推出龍年住宿優惠，和逸飯店·台南西門館「攏來台南住一晚」住房專案，雙人入住4,388元起，和逸飯店·高雄中山館「好運龍總來」住房專案，雙人入住3,088元起，AMAZZING CLUB會員訂房再享房價5％折扣，即日起訂房加購高鐵票享超值優惠7折起。
寒假期間是許多家長帶著孩子出遊的好時機，以卡通主題旅宿及大坪數遊樂設施獲得親子家庭喜愛的和逸飯店·台南西門館，即日起預訂「攏來台南住一晚」住房專案，續住第二晚再享房型免費升等、贈送卡通頻道主題明信片及主題燈籠等好禮，每晚4,388元起，另外春節早鳥住房優惠即日起至1月14日限量開賣，初一至初五預訂「走春樂龍龍」三天兩夜住房專案最低11,920元起，雙人入住每晚最低6,000元有找，專案含早餐及贈送主題燈籠，再享新春好禮「12吋卡通玩偶3件組」、台南傳統點心「椪餅冰淇淋DIY套餐」二選一。
呼應春節過年氛圍，和逸飯店·台南西門館1月20日至21日舉辦「年獸來了」活動，改編知名故事繪本，透過故事劇場方式，讓大小朋友了解民俗故事的樂趣，飯店豐富的活動及遊樂設施，為假期留下美好回憶。
坐擁30樓高空港景的和逸飯店·高雄中山館，推出好禮雙重送「好運龍總來」住房專案，即日起入住每晚最低3,088元起，連續入住兩晚享免費升等家庭四人房，再加贈品牌水果啤酒，另寒假即將到來，和逸飯店為親子旅客準備好遊玩行程，與南部最大生態園區「壽山動物園」攜手推出「動物園郊遊趣」住房專案，每晚4,340元起，除了能讓小朋友近距離欣賞野生動物外，再送遊園小火車車票、動物園聯名小點及高雄在地冰品「枝仔冰城」等好禮，和逸飯店·高雄中山館支持動物保育計劃，以公益角度善盡社會企業責任，將從每筆客房營業所得中提取小額至壽山動物園認養專戶，運用在推廣動物保育教育等方面，旅客在旅遊同時也能將愛心實際付諸回饋。
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