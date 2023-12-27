歲末寒冬，社福機構急需社會各界送上溫暖，古典玫瑰園創辦人黃騰輝成了及時雨，今（27）日現身信望愛智能發展中心，除了代表古典玫瑰園慈善文化基金會捐助20萬元年終加菜金及禮品外，黃騰輝更和36位心智障礙大孩子及15位社區獨居長輩，再次進行牆面愛的彩繪活動，由老中青三代共同為2011年的幸福藝術彩繪牆面繼續創作，讓愛延續。
信望愛執行長林寶珍表示，2011年時，黃騰輝第一次現身在信望愛，與心智障礙大小孩子花了3個鐘頭時間，共同將白牆彩繪成一大幅玫瑰園壁畫，那份幸福藝術至今永恆存在信望愛沙發后花園作為最重要的收藏，當年並以此作品製作「天使玫瑰包」義賣募款。
林寶珍表示，2016年，黃騰輝為實現對「信望愛」的天使們創作的承諾，特別奉獻出為英國皇家品牌創作的『維多利雅收藏家』作品，做為中心105年捐款贈禮「真誠玫瑰包」的主題畫作，「不僅為信望愛中心募得經費，也讓我們對於身心障礙的服務不致斷炊。」
今日是黃騰輝的三度現身。黃騰輝表示，這幅壁畫作品描繪了自己和信望愛的緣分和故事，點亮了所有參與創作的人心中那個最美好的自己，「也謝謝信望愛的老師們犧牲奉獻的愛，只要你珍愛自己的那一朵玫瑰，每一個人都是小王子！」給智能障礙的大小朋友們一份溫暖和透過創作發現自己。
信望愛智能發展中心自1993年立案，在政府肯定、支持委託下，已為上萬名心智障礙者提供服務，政府評鑑年年獲優等肯定，專業的服務團隊背後需要很多善心企業及捐助者做為後盾，即使遇到疫情或金融風暴都不至於讓服務斷炊，黃騰輝就是重要支持者之一。
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