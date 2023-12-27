即將迎接眾所期待的跨年連假，遠傳27日宣布運用AI技術預估跨年夜全台各地網路用量，提前進行網路擴充規劃，跨年當天將出動超過30台行動通訊車，全台擴充超過800座各式基站設備；數百位工程人員、網管與傳輸工程師更將全程待命，觀察網路流量變化、即時進行狀況排除。
為了在跨年夜提供用戶最佳的網路體驗，遠傳工程人員提前出動，完成橫跨北、中、南、東全台各大跨年熱區的網路容量擴充作業，致力達到最佳網路品質，進駐地點包括台北市府廣場與101商圈、新北歡樂耶誕城、新北淡水漁人碼頭與八里左岸公園、桃園高鐵站前廣場、新竹縣府前廣場、花蓮東大門夜市、雲林劍湖山世界、台中麗寶樂園、台中水湳中央公園、台南市府廣場、高雄義大世界、高雄夢時代、台東海濱公園等地點，涵蓋全台13大跨年熱區。
遠傳於12月15日正式合併亞太電信，至明年1月底前將分區陸續完成第一階段的基站整併工作，原亞太用戶的網路覆蓋率（收訊地區）將能提升近一倍，而原遠傳用戶也可望受惠於合併新增的頻譜資源，逐步享受到遠傳「頻譜三冠王」(總頻寬最大、低頻連續頻寬最大、5G頻寬最大)的利多。
每一區域整併完成後，遠傳除了會發簡訊通知該區域用戶，更在官網「遠亞合併專區」揭露基站整併區域地圖，方便用戶隨時查找、瞭解最新進度，公開透明的溝通方式，獲網友好評。因應年底各地跨年活動需進行網路整備與調校，基站整併工作暫停至元旦後繼續執行，屆時將持續更新基站整併區域地圖。
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