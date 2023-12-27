臺灣證券交易所加速上市公司上市審議案，堅持到2023年最後一天上班日，預計本周五（29日）召開有價證券上市審議委員會，審議有成精密（4949）上市案。

有成精密董事長為陳思銘，公司實收資本額為6.07億元，主要產品包括太陽能模組生產、品牌經營；能源整合管理服務；半導體設備零組件設計、銷售及維修整合服務等。

有成精密111年稅前盈餘為6.14億元，今（112）年前三季為2.61億元，每股稅後純益（EPS）各為10.14元及3元。

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