臺灣證券交易所加速上市公司上市審議案，堅持到2023年最後一天上班日，預計本周五（29日）召開有價證券上市審議委員會，審議有成精密（4949）上市案。
有成精密董事長為陳思銘，公司實收資本額為6.07億元，主要產品包括太陽能模組生產、品牌經營；能源整合管理服務；半導體設備零組件設計、銷售及維修整合服務等。
有成精密111年稅前盈餘為6.14億元，今（112）年前三季為2.61億元，每股稅後純益（EPS）各為10.14元及3元。
臺灣證券交易所加速上市公司上市審議案，堅持到2023年最後一天上班日，預計本周五（29日）召開有價證券上市審議委員會，審議有成精密（4949）上市案。
有成精密董事長為陳思銘，公司實收資本額為6.07億元，主要產品包括太陽能模組生產、品牌經營；能源整合管理服務；半導體設備零組件設計、銷售及維修整合服務等。
有成精密111年稅前盈餘為6.14億元，今（112）年前三季為2.61億元，每股稅後純益（EPS）各為10.14元及3元。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：