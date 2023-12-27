揚秦國際企業（2755）旗下品牌「麥味登」與臺北富邦勇士籃球隊年度品牌聯名門市「麥味登北市陽光店」今（27）日正式開幕。揚秦董事長卓靖倫與臺北富邦勇士領隊蔡承儒共同出席剪綵。2023-24球季，麥味登首次攜P.LEAGUE＋三連霸總冠軍、擁有超高人氣的「臺北富邦勇士籃球隊」聯名合作。卓靖倫表示，麥味登持續推動「美食＋運動」的健康生活新風潮，而美食與運動一直都是促進健康的最佳良伴，透過雙方的品牌跨界合作，一起為餐飲與運動產業的發展與永續努力。
麥味登與臺北富邦勇士隊年度聯名門市「麥味登北市陽光店」位於台北捷運六張犁站附近，有別於麥味登小型咖啡館的內裝，聯名門市裝潢融入以臺北富邦勇士隊這個賽季「FOUR THE WIN」的年度口號，字母「U」設計以數字「4」呈現，展現挑戰四連霸決心，努力突破自己的極限為聯名門市主題，搭配店內拍照主題牆與紀念商品展示區，將帶給球迷滿滿的元氣。
麥味登已經連續四年、橫跨三個賽季贊助支持臺灣職業籃球運動，卓靖倫表示，透過聯名店的設立，希望把運動的活力帶進餐飲產業。賽事期間門市內也有搭設大螢幕，將於臺北富邦勇士隊比賽期間，現場直播球賽供球迷粉絲觀看，讓球迷們可以揪團一起來麥味登觀賞熱血沸騰的賽事，為勇士加油吶喊。
麥味登以健康美味為標竿，主打「原型食物」健康概念，不僅達成「全食材無添加人工防腐劑」的創舉，並希望消費者不只吃得健康，且能透過運動享受更多美食，以「Good Food, Good Game」的概念帶動「美食＋運動」的健康生活新風潮。麥味登與富邦勇士品牌聯名門市「麥味登北市陽光店」位於台北市信義區信安街155號，位於台北捷運六張犁站附近，鄰近臺北和平籃球館。
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