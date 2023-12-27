第一金投顧27日舉行甲辰龍財富騰飛投資論壇，提出台股五大亮點、2024年指數上看2萬點、明年將出現20檔千金股，以及2027年台股可望再往上挑戰「3萬點」等看法，樂觀看待龍年之後的台股將「萬物復甦」。
陳奕光指出台股有五大亮點，一是第一金投顧預估台灣2024年GDP可達3.05％、與央行、台經院、中經院等所看相當；二是CPI及核心CPI緩步下滑；三是預估央行利率明年上半年仍維持不動，資金仍偏向寬鬆；四是台灣游資非常多，預估2024年超額儲蓄高達3.55兆元；五是全球資金流入台韓ETF市場，雖部分言論擔心ETF可能泡沫化，但因多數是壽險資金進場買進高股息ETF支撐，故不致產生泡沫化。
第一金投顧將台股2024年高點從18,700點至上修至19,500點，經歷長時間升息、去化庫存，近期道瓊指數持續創歷史新高，對應至台股18,763的歷史高點，計算出台股有接近2,000點的補漲空間。
陳奕光也預期，隨著台股交投熱絡、企業獲利上修，2024年預期會有20檔千金股出現，一半以上將會是IC設計族群，在上半年就會浮現15檔，過去缺的是石油、現在缺的則是晶片。據統計，台股近兩日衝出了2檔千金股，分別是聯發科、M31，其餘還有股王世芯-KY、信驊、大立光、力旺、緯穎、祥碩、創意、旭隼、譜瑞-KY、嘉澤等。
除了2024展望，陳奕光進一步透露，隨著上市櫃公司技術含金量拉高，他認為2027年時整體獲利有機會挑戰5兆元水準，屆時台股將上看「3萬大關」。統計至2023年，台股上市櫃公司獲利高點為2021年的4.2兆元，其次為2022年的4.1兆元，2023年預估值為3.1兆元，2024年有回升至3.6兆元的潛力。
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