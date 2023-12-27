遠傳電信進駐高雄港埠旅運中心，27日舉辦「遠傳新南向 璀璨啟航」開幕茶會，遠傳總經理井琪偕高雄市副市長羅達生、臺灣港務公司董事長李賢義一同出席，並邀請超過百位重量級企業客戶、合作夥伴共襄盛舉，宣示以智慧資通訊紮根南台灣的決心。

遠傳電信新辦公據點啟用揭幕，以此亞灣區新地標為嶄新起點，強化遠傳對南台灣產業界的服務，並擴大南部的人才招募，以科技及創新量能促進南台灣產業鏈繁榮發展。

遠傳新南向落腳亞灣 全新敏捷智能辦公室服務南部產業

井琪表示，遠傳多年來以「5G大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）深耕數位轉型和智慧城市領域；「遠傳新南向」一方面意味著遠傳從台北為起點，協助許多企業夥伴與政府機關升級轉型，更一路挺進至高雄，進駐港埠旅運中心，同時也表示遠傳將以資通訊技術，協助政府將推動淨零智慧城市的經驗與解決方案，向東南亞國家輸出。

遠傳眼光精準選擇高雄新地標高雄旅運中心，地理位置與視野卓越，未來可透過物聯網5G專網系統共同推動港區數位與淨零雙軸轉型，另以高雄作為邁向新南向市場的基地，與中央以及市府目標一致，期待遠傳、港務公司與市府可有更深更廣的合作，加速港灣物聯網的相關建設，強化港區營運韌性以及落實低碳永續，更期待這樣的智慧解決方案可以整廠輸出海外市場。

遠傳身為高雄「5G AIoT國際大聯盟」的創始會員，近年更與港務公司深度合作，為高雄港埠旅運中心導入智慧營運管理平台，擘劃新時代的永續智慧旅運，為了深耕在南部的經營，選擇進駐旅運大樓，打造遠傳在高雄第一個敏捷智能辦公室，引入遠傳的敏捷文化與創新思維，擴大人才招募並加速與南台灣企業與公部門的合作，一起努力實現數位轉型與淨零永續，一起新南向。