統一發票冒領事件頻傳，財政部補破網。財政部修正「統一發票兌獎多元服務作業要點」，明年1月1日起，各獎項不論金額大小，都要核驗身分；且領獎人或他人如使用兌獎App冒領獎金經查證屬實，將停止該領獎人或他人使用兌獎APP領獎功能一年。

近年統一發票兌換管道多元，有人會在網路上搜尋他人電子發票中獎的照片，並以手機掃描翻拍中獎發票證明聯的QR CODE，再透過兌獎App上傳發票來冒領獎金；也曾發現有人以假身分證領獎。

統一發票以往只有4獎以上（4,000元以上）和雲端發票百萬獎須核驗身分，依新修正的辦法，明年起「所有獎項」均須核驗身分，實體據點（例如超商）透過兌獎平台核驗身分認證系統資料後，註記中獎人身分資訊於統一發票中獎清冊資料庫。

但財政部強調，核驗身分的過程不影響正常中獎人領獎，中獎人於領獎期限內只要持有效身分證件及中獎發票前往領獎即可。

至於中獎人使用兌獎App兌領電子發票證明聯五獎、六獎及雲端發票專屬百元獎時，應執行兌獎App拍照功能拍攝中獎發票並上傳，該發票所載資訊須與統一發票中獎清冊資料庫內容相符，始得領獎。

財政部表示，目前雲端發票全獎項都可透過兌獎App領獎，至於是掃入的電子發票則僅能領五獎（1,000元）和六獎（200元）。財政部本次也新增，領獎人或他人使用兌獎App冒領獎金，經查證屬實者，停止該領獎人或他人使用兌獎App領獎功能一年。

財政部官員表示，現行兌獎單位結報經印刷廠審核如有統一發票張數不一致或內容不符給獎規定者，可於兌獎單位請領代發獎金及手續費中調整，目前實務上已納入電子發票，這次修正則正式納入。