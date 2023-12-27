福邦證券（6026）27日舉行法說會，今年在承銷、自營及其他各項業務全面成長之下，前11月自結EPS 1.33元，市場預估12月台股市況不錯，福邦證2023全年EPS可望上看1.5元。

福邦證券董事長黃炳鈞表示，今年IPO、SPO、股務代理、創投等業務都明顯成長，業績大幅增加，今年來每一季均呈獲利正向。其中，承銷及自營為今年獲利最多、成長率最高的項目，前11月收入金額合計約6.7億元，占前11月全公司總收入的比例約為65％。

福邦證指出，今年IPO送件更高達9件，包括上市7件眾福、有成、攸泰、鴻華先進、平和、鈺寶、巨鍇；上櫃2件騰雲及安倉。展望2024年IPO送件數可望維持今年水平，而SPO可望達10件以上、興櫃登錄5件以上，在沒有金控背景、中型規模券商背景下，可以說是高度成長的表現，一甩去年部位管理表現不佳，出現虧損的情形。

在公司治理方面，福邦證近年多維持在第二級距的成績，今年迄今自評分數達93.75分、優於去年的92.12分，信用評等則維持在長期A-的優質表現，至於2023年公平待客評核，福邦獲排名前25％的績優表現，並獲主管機關頒獎肯定。

福邦證券總經理林瑛明說明，今年業績全面成長，幾乎所有業務單位獲利都較去年成長，其中表現最好的業別則屬承銷、自營2大部門。福邦今年前11月累計營收10.41億元，約較去年同期成長4倍，前11月稅後淨利5.25億、綜合損益6.88億元，均較去年同期虧損的狀況大幅改善。

林瑛明表示，繼今年承銷業績長紅之後，明年承銷業務仍可望維持在高檔；另外，股務代理可望每年新增12～15家。儘管明年承銷業務可能不像今年有鴻華先進這樣的大咖公司，但將朝多元化發展，IPO送件案中將包括：寵物業、長照業和電子業等。

福邦證也預估，明年台股展望樂觀，指數區間約在16.500～18,800之間，配合福邦承銷、股代、資產管理、財務、ECM等佈局，2024年營運展望樂觀，業績可望較今年再成長。

明年台股在基本面業績加持，國際資金流入及AI新應用題材，表現相對樂觀，高點預期出現在Q1、Q4，至於Q2、Q3相對回檔；自2020年以來外資大幅調節台股約2兆元，惟在內資挹注下，如ETF基金規模大幅增加，台股指數仍處高檔，2024年在基本面支撐及資金流入下，預期台股資金動能可期。