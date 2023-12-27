科技AI、網路時代，傳統保全式微，新光保全（9925）27日在法說會上指出，資安防護、智慧城市業務近三年的複合成長率都有高達三成以上，已成新保二大營運成長引擎。
新光保全的資安防護主要鎖定端末偵測防護、網路系統監看、重要資訊雲端備份還原等業務，資安防護累計客戶比近三年複合成長率高達165.5％。
在智慧城市上，新保指出，主要聚焦在智慧建築、智慧交通、智慧醫療，以及智慧照護等重點項目上。
新光保全指出，集團已透過智能平台，從建築資訊模型、智能工地管理、系統整合銷售、到維運， 提升設施管理(FM)效率。
在智慧交通上，新光保全指出，從路邊停車到充電服務，提供全方位的智慧停管方案。
而在智慧照護上，新光保全指出，運用5G與AIoT科技，結合事業群與跨業界的策略夥伴合作拓展業務；同時，迎戰超高齡與少子化社會，積極發展樂齡生活多元智能解決方案，提供「Care U雲端居家照護服務」、跨足日照中心以解決照護人力短缺問題，共創永續新未來。
新光保全表示，智慧照護累計客戶比，近三年複合成長率高達41.8％。
新光保全也統計，公司近三年來，智慧城市營收比也成長了12.4％。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：