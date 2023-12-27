內政部長林右昌27日出席中華民國不動產聯盟總會活動致詞表示，營造業最大的問題就是缺工，今年已開放1.5萬名移工，目前還有4,884名額，透過放寬三措施，要讓額度盡快分配完，預計明年第一季會再新增開放1.5萬名，且已啟動與勞動部洽談工作，要徹底解決營造業缺工問題。
林右昌表示，營造業移工申請，首梯受理一般營造業移工申請1.5萬名配額，截至22日止已核配10,116名額度，尚有4,884名額度，已核配額度業者，若仍有聘僱需求，可再提出增額核配；此外，雇主資格認定函將從90日放寬至120日，以利於申請。
內政部經12月20日召開移工核配審查會議討論後，同意有條件放寬移工聘用額度計算比例；林右昌說明，第一，若業者願意加碼多付「就業安定費」，則移工聘用額度的計算比例，將從現行的30％，提升為40％，第二，原本甲等營造業因可申請專案移工，因此預先採取人力需求量打9折的方式來辦理核配，若符合條件，則甲等營造業核配也取消9折，改如實核算。
林右昌說明，提升核配額度分三種級距，採30％須繳就業安定費每人每月3,500元、30-35％每人每月6,500元、35％-40％每人每月8,500元。
第三，放寬雇主資格認定函有效期限。經內政部移工核配審查會議討論，有關引進移工雇主資格認定函的有效期限，國土署將修正雇主資格認定作業要點，調整一般營造業移工雇主資格認定函有效期限，比照營造業專案引進移工文件效期，從90日放寬為120日，讓業者有充分時間準備文件，向勞動部辦理營造業移工初次招募及引進工作。
此外，已經取得雇主資格認定函已核配額度的業者，若仍有移工聘僱需求，林右昌說，必須在符合業績及聘僱一定人數的本國勞工等規範條件下，將可再向國土管理署提出增額核配申請，再進行分配。
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