健保署27日啟動「健康政策與醫療科技評估中心」（新藥專責辦公室），由專責辦公室負責未來新藥納健保的科技評估並加速程序。健保署長石崇良表示，預計可讓新藥納入健保的時間，由過去平均需13個月大幅縮短至6個月內。

石崇良表示，過去新藥如果要納入健保給付，必須先通過食藥署的查驗登記，取得藥證，才能向健保申請給付，審理時間不短，光取得藥證就得花費約1年左右，而健保受理之後，則平均要花13個月才可獲得給付生效。不過，成立上述中心後，未來新藥納健保時程將大大縮短。

他說，明年在專責辦公室與平行審查雙軌上路後，未來新藥可以在向食藥署申請藥證時同時申請健保給付，預估新流程可以達到讓新藥在取得藥證之後6個月內，獲得健保給付的目標。而一般新藥則於健保受理後約10個月可獲得給付。