新穎（6810）27日召開股東臨時會，進行董事會任期屆滿的全面改選，由曾錙翎續任董事長。她表示，創新檢測試劑DNlite-IVD103國際取證布局迎收成，明年展望樂觀。

新穎此次共選出7席董事，包括董事曾錙翎、許長禮（漢生診所院長）、李志剛（中央再保險公司理賠部經理），以及獨立董事魏耀揮（彰化基督教醫院粒線體醫學暨自由基研究院學院院長）、施汎泉（弦律法律事務所主持律師）、張大慈（捷絡生技策略長）、黃瓊玉（天凱科技及倉和公司立董事）。其中，獨董席次維持過半，有助深化公司治理。

曾錙翎表示，今年是新穎生醫的豐收年，DNlite-IVD103自第四季起公司在泰國、沙烏地阿拉伯二地，合計取得四張DNlite-IVD103上市許可證，分別應用在預測二型糖尿病腎功能惡化，以及腎移植的預後監控，代表國際上對DNlite-IVD103在腎功能預防與診斷的應用潛力給予相當肯定。

另外，由於臨床上有許多病患的腎功能喪失是被現行標準檢測錯估，美國糖尿病協會（ADA）在最新發布的「2024年糖尿病治療指引」，針對慢性腎臟病（CKD）與風險管理部分已經做出關鍵性調整。

隨著DNlite-IVD103在海外密集取證上市，新穎生醫也在東南亞、中東及歐洲等地新增經銷夥伴，加大力度進行業務推廣。此外，先前在新加坡、台灣等提交的糖尿病腎病變產品與腎移植產品上市許可，有機會於明年上半年陸續獲准，對明年營運展望抱持樂觀。