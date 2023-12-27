新穎（6810）27日召開股東臨時會，進行董事會任期屆滿的全面改選，由曾錙翎續任董事長。她表示，創新檢測試劑DNlite-IVD103國際取證布局迎收成，明年展望樂觀。
新穎此次共選出7席董事，包括董事曾錙翎、許長禮（漢生診所院長）、李志剛（中央再保險公司理賠部經理），以及獨立董事魏耀揮（彰化基督教醫院粒線體醫學暨自由基研究院學院院長）、施汎泉（弦律法律事務所主持律師）、張大慈（捷絡生技策略長）、黃瓊玉（天凱科技及倉和公司立董事）。其中，獨董席次維持過半，有助深化公司治理。
曾錙翎表示，今年是新穎生醫的豐收年，DNlite-IVD103自第四季起公司在泰國、沙烏地阿拉伯二地，合計取得四張DNlite-IVD103上市許可證，分別應用在預測二型糖尿病腎功能惡化，以及腎移植的預後監控，代表國際上對DNlite-IVD103在腎功能預防與診斷的應用潛力給予相當肯定。
另外，由於臨床上有許多病患的腎功能喪失是被現行標準檢測錯估，美國糖尿病協會（ADA）在最新發布的「2024年糖尿病治療指引」，針對慢性腎臟病（CKD）與風險管理部分已經做出關鍵性調整。
隨著DNlite-IVD103在海外密集取證上市，新穎生醫也在東南亞、中東及歐洲等地新增經銷夥伴，加大力度進行業務推廣。此外，先前在新加坡、台灣等提交的糖尿病腎病變產品與腎移植產品上市許可，有機會於明年上半年陸續獲准，對明年營運展望抱持樂觀。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：