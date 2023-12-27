CATCHPLAY電影台今（27）日宣布，明年1月1日起將在有線電視61頻道播出，承接原有的衛視電影台，節目內容全面升級，並加強在地化，除了強檔歐美電影，更增加國片獨家首播、開闢周末旗艦台劇時段及在地多元娛樂節目等，涵蓋範圍逾全台500萬家戶。

CATCHPLAY電影台合作之系統台業者，包括凱擘集團所屬金頻道等12家、台固集團所屬永佳樂等5家、中嘉集團所屬吉隆等12家、TBC所屬南桃園等5家、大豐等3家系統經營者、台數科集團所屬台灣佳光等6家及北港、大新店民主、屏南、天外天、大台中數位、新彰數位、聯維、寶福、世新及國聲共53家系統經營者，以及中華電信MOD。

CATCHPLAY集團執行長楊麗貞表示，CATCHPLAY自2007年起深耕影視娛樂內容，從院線發行起家、跨足國際OTT平台和自製原創內容，較少為人知的是經營數位電影頻道也已10年，明年將擴大服務版圖，成為全國普及率最廣的有線電視基本頻道之一。並期許利用院線發行、電視頻道和數位平台的串聯，擴大經濟規模，創造娛樂產業的多贏共榮。

CATCHPLAY從2007年成立至今，累積上千部的片庫，包含許多自製內容與院線強片，CATCHPLAY電影台自明年1月1日起，打頭陣提供的片單有獨家院線電影《自由之聲》全台首播、自製旗艦台劇《非殺人小說》、青春校園愛情喜劇《讓我看見你是誰》，及獨家首播國片《我最愛的笨男人》、自製電影《惡女》、金馬國片《疫起》、全新日本動漫《間諜家家酒 第二季》及新世代多元娛樂秀曾博恩的《破蛋者》等。

隨著台灣有線電視數位化，CATCHPLAY看到頻道的發展機會，於2013年成立CATCHPLAY電影台，涵蓋動作、懸疑、科幻、愛情、喜劇、藝術人文等題材，包括好萊塢票房電影《神鬼獵人》、《殺手保鑣》，得獎佳作《幸福綠皮書》、《樂來越愛你》，經典影片《花樣年華》、《重慶森林》等好作品一應俱全，未來擴大版圖後加入更多在地首播內容，且涵蓋電影、戲劇、娛樂。

此外，CATCHPLAY自2020年起跨足自製內容，獲文策院管理之國發基金共同投資成立影響原創公司，從IP創意開發、劇本創作、籌備產製及市場行銷推廣等，已成功孕育《俗女養成記2》、《良辰吉時》、《熙娣想聊》等內容，即將推出台劇《非殺人小說》、《讓我看見你是誰》等，還有目多個項目在籌備與製作中。