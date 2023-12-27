標準局積極推動再生能源國家標準及檢測驗證能量，加速落實淨零轉型，為完善再生能源發展，經濟部標準局積極制定風力發電、太陽光電、儲能系統相關國家標準供各界參考，並結合檢測驗證制度，使標準加速落實。自111年起加速辦理風力發電、太陽光電、儲能系統等相關國家標準制定，於111年度完成45種、112年度完成39種，累計84種標準，相較110年「台灣2050淨零排放路徑」發布前之標準數提高1倍，以因應各界應用需求。
標準局指出，再生能源為新興能源，相關國家標準公布後可供各界自願性採行，如結合檢測驗證制度則可加速標準落實，提供品質與安全的保障，有鑑於此該局進一步推動檢測驗證制度如下：
1.風力發電：透過前瞻基礎建設計畫，強化風機抗颱、耐震能力，實施離岸風力發電案場專案驗證審查制度，完成6案離岸風電專案驗證審查，讓離岸風場的安全性與可靠度獲得確認。
2.太陽光電及儲能系統：今（112）年建立M（G）12雙面型太陽光電電池量測系統，確保太陽光電品質及提升發電效率，強化併網穩定性。同時，為確保儲能系統運作安全，該局於 111年11月公告戶外電池儲能系統案場實施自願性產品驗證（VPC）相關規定，驗證結果可作為參與台電公司輔助服務之審查證明文件，依照案場建置期程，截至112年12月已完成驗證72案，使得參與台電自動調頻輔助服務儲能案場的量能和安全性獲得確保。
3.再生能源憑證：推動綠色租賃、台電小額綠電釋出方案及辦理綠市集等多元彈性綠電交易措施，截至112年11月底已完成綠電轉供與憑證移轉規模累計逾30億度（減碳量達151萬公噸，約等同於3,888座大安森林公園一年之吸碳量），擴展再生能源憑證案場累計達642案，累計協助逾200家企業取得綠電憑證。
未來標準局將持續配合國家能源政策與國際前瞻科技趨勢，加速制定且滾動檢討氫能、生質燃料、電動車、環境管理系統、能源管理系統等各領域國家標準，期全方位打造節能減碳標準化環境，達成我國2050淨零排放之總體目標。
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