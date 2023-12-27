統計證交所11月定期定額交易戶數前20名ETF績效，有4檔ETF一年賺到超過2成的報酬，其中，統一FANG＋ ETF（00757）以32.41％績效居冠，是唯一賺超過3成的個股，也是首檔年內累積漲幅翻倍的原型股票ETF，顯示00757無論定期定額或單筆投資都是績效雙冠王。另外，元大高股息、元大台灣高息低波、富邦特選高股息30等3檔ETF表現也不俗，一年定期定額報酬率都在2成以上。
截至11月底，00757今年報酬率達86.87％，且漲勢一路延續到12月，累積漲幅最高曾逾100％，為台股原型ETF之冠。不過來不及上車的投資人也不用因找不到進場點而只能望股興嘆，因為00757成分股皆為成長型科技龍頭股，雖然波動稍大，但長線成長趨勢無虞，透過定期定額布局，就不用擔心現在是否是高點。
統一投信表示，AI商機持續為2024年主旋律，FANG＋尖牙指數成份股皆為AI主要玩家，明年預估獲利逐季攀升，後市依舊可期，追蹤FANG＋尖牙指數的00757長線潛力看俏，投資人可透過定期定額方式累積部位，以未來市場爆發性成長為目標，參與尖端科技的長線成長趨勢。
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