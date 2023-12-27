主計總處今（27）日公布下半年職缺統計指出，受惠於疫後復甦，用人需求增加，8月服務業職缺率2.83％創近9年同期最高，其中住宿餐飲業4.30％更創近25年最高，不過，受全球景氣趨緩影響，製造業職缺率續呈下滑，創近11年同期最低。

國勢普查處副處長陳惠欣表示，8月整體職缺升至23.7萬人，比今年2月增加2.1萬，所增加的職缺主要來自服務業1.8萬，工業部門增加數不到3千，這反映的是疫後復甦，帶動內需服務業的用人需求。

若以職缺率觀察，全體職缺率在8月升至2.81％，也呈連續兩期回升，其中服務業職缺率2.83％創近9年最高，住宿餐飲業4.30％更創民國88年以來，也就是近25年最高，批發零售業2.40％也是9年來最高，休閒及娛樂服務業雖未創新高，也達3.70％的高水準。

陳惠欣指出，受全球終端需求下滑影響，製造業職缺率續降至2.55％，創近11年同期最低，此外，由於公共工程、商辦、廠辦、住宅等建設持續開發，營建工程業的職缺率3.97％，不動產業3.57％，皆呈回升，但只是近2年最高。

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