主計總處今（27）日公布下半年職缺統計指出，受惠於疫後復甦，用人需求增加，8月服務業職缺率2.83％創近9年同期最高，其中住宿餐飲業4.30％更創近25年最高，不過，受全球景氣趨緩影響，製造業職缺率續呈下滑，創近11年同期最低。
國勢普查處副處長陳惠欣表示，8月整體職缺升至23.7萬人，比今年2月增加2.1萬，所增加的職缺主要來自服務業1.8萬，工業部門增加數不到3千，這反映的是疫後復甦，帶動內需服務業的用人需求。
若以職缺率觀察，全體職缺率在8月升至2.81％，也呈連續兩期回升，其中服務業職缺率2.83％創近9年最高，住宿餐飲業4.30％更創民國88年以來，也就是近25年最高，批發零售業2.40％也是9年來最高，休閒及娛樂服務業雖未創新高，也達3.70％的高水準。
陳惠欣指出，受全球終端需求下滑影響，製造業職缺率續降至2.55％，創近11年同期最低，此外，由於公共工程、商辦、廠辦、住宅等建設持續開發，營建工程業的職缺率3.97％，不動產業3.57％，皆呈回升，但只是近2年最高。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：