歲末年終迎來旅遊旺季，Visa最新的全球旅遊意向調查指出，未來一年台人平均海外旅遊次數超過3次，其中熱門目的地由日本居冠（50％），更有逾8成（84％）台人在日本旅遊時，會使用境內主力卡消費，享受一卡暢玩的旅遊體驗。旅人也越來越習慣用卡支付，除了住宿與機票多用卡預訂，在旅遊當地亦有近8成（79％）選擇嗶卡感應消費。

為滿足消費者海外旅遊體驗，Visa精選獨家日本旅遊優惠，攜手日本航空（JAL／日航）、東南旅遊，機票最高現折8％。此外，還有多樣購物美食折扣，樂天免稅銀座店最高折萬元，讓旅人精省荷包，暢快遊日。

Visa台灣總經理趙麗芳表示，從Visa今年度最新的海外旅遊意向調查報告可發現，有高達9成5的消費者期待重遊日本，更愛用境內外通用的主力卡消費，讓支付體驗更一致。我們也為這些即將赴日的卡友提供豐富旅遊優惠，並持續以創新科技提升安全且流暢的跨境支付體驗，讓卡友不論身在何處，都能一卡在手、自在暢玩。

Visa精選日本旅遊獨家優惠，Visa無限卡、商務無限卡、商務御璽卡別卡友只要在2024年1月1日至6月30日間，至東南旅遊活動頁下單日本航空（JAL／日航）機票，用Visa卡支付全額並輸入指定折扣碼就能享最高8％現折優惠，機加酒套裝行程也有特別折扣。

Visa更攜手位在東京購物熱點銀座東急廣場（Tokyu Plaza Ginza）、備有超過200個品牌的免稅店天堂「樂天免稅店東京銀座店」，推出最高折萬元的優惠活動。Visa卡友在2024年5月底前，持台灣發行的Visa卡於樂天免稅店東京銀座店消費滿額，並使用Visa專屬電子優惠券，即享最高10,000日圓折價優惠。

日本成為台灣旅人首選，訪日頻次持續提升。調查顯示，5成台灣旅人最愛遊日，超過韓國、泰國等旅遊熱門地點。出遊頻次上，過去一年台人訪日達3.1次，銀髮族出遊次數更達4次，此外，台人玩日本的旅費也不手軟，平均旅費近7萬元。依族群來看，銀髮族最捨得花，單趟旅費逼近10萬元，小家庭整體旅費也超過9萬元，Z世代則偏好用較少旅費精遊日本。而台人赴日主要瞄準美食與購物行程，近8成（78％）旅人最想大啖美食，過半旅人也把購物放入主要行程，血拚平均金額佔整體旅費2成以上。

無論何時何地，消費者都期待便捷流暢的支付體驗。Visa調查顯示，消費者傾向在海外旅遊時維持原有支付習慣，赴日旅遊中有高達8成（84％）旅人也傾向用境內主力卡消費，追求一卡暢玩的支付體驗。在選擇海外消費的卡別時，消費者主要考量面向包含回饋比率（46％）、是否為境內消費主力卡（40％）、高額度（30％），力求海內外刷卡都無縫接軌最好刷。

一「嗶」就行的感應支付也成新選擇。Visa調查指出，台人在日本用卡感應支付比率高達8成（79％），符合消費者既有使用習慣、便利性和安全度，是驅動消費者在日本旅遊用卡支付的主要因素。Visa在日本與超過200個超商、百貨、藥妝及交通品牌合作，打造多樣使用場景；持卡人無論是日常購物或搭乘交通工具時，都可使用感應支付，享受更便捷順暢的交易體驗。

Visa在日合作品牌包含7-11、LAWSON、全家等台人必逛便利商店，六本木Hills、0101等著名百貨公司，以及串聯關西國際機場到大阪市內的南海電鐵、福岡地下鐵及成田國際機場等大眾交通工具。台灣遊客只要使用感應式Visa卡就能即時支付、自在暢遊。