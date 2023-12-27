鑽石投資（6901）總經理鄭淑玲27日在法說會中表示，針對主管機關要求明（2024）年底前要處份合一（4743）所有股份，內部已規畫在適當時機以鉅額交易或是發行GDR方式轉讓。
上市掛牌以來首次舉行法說會的鑽石，由於今年申請上市時有出具承諾事項，其中包括不再增加持有合一股份，並於2024年12月31日前處份合一所有股份，因此，27日的法說會，處分合一和鑽石的投資概況，成為投資人最關心的議題。
鄭淑玲強調，今年合一新藥發展取得突破性進展，旗下糖尿病足潰瘍新藥「速必一」已在今年11月拿到中國藥證，目前正在與當地藥廠洽談授權，自明年起搶攻大陸每年超過830萬的人病患治療市場，規模將為台灣的395倍；突 顯合一已從研發型新藥公司轉化成市場型生技企業，對於未來發展有信心。
對於鑽石投資標的退場機制，副總裁兼法遵長吳友梅表示，內部有停利與停損機制，其中已上市櫃的公司，當未實現獲利是原始投資成本的3倍會進行執行、5倍會有停利；當未實現獲利較原始投資成本減少30％會啟動預警、50％會停損。
另外，興櫃與未上市櫃部分，當未實現獲利較原始投資成本減少50％會啟動預警、70％會有處份方案提報投資審議委員會。
至於今年的投資案，則以第四季增資永笙生技和新投資的新析生技為代表。
鑽石是在10月間參加新析發行的800可轉債方式募資案，投資了400萬美元(約合新台幣1.28億元)，主要是看準新析的產品已有全球大廠開始洽談總代理，預期未來有銷售實績後，有機會短期被併購與IPO。
新析是中研院獨立出來的公司，主要研發高階實驗室設備，今年已完成全球首創細胞內可抓式顯微鏡技術的開發、銷售，其他產品還有相關試劑耗材與蛋白質體分析服務。
另外，專攻臍帶血細胞儲存，兼具幹細胞與免疫細胞治療的永笙，鑽石則加碼投資635萬美元，永笙預計明年上半年會取得美國第一張臍帶血BLA藥證，同時規劃明年提交申請證交所創新板。
鄭淑玲表示，鑽石投資今年上市共募集44.88億元，其中40億元將投資兩家公司鑽石高新與鑽石一號，並各投20億元，鑽石高新主要投資中晚型標的、鑽石一號投資重點是以已進入市場商化階段的生醫產業鏈。
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