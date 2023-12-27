時序進入2023年末端，明年年底有美國總統選舉，股市欲小不易。「億元教授」鄭廳宜認為一旦產業趨勢確立，就算選舉結束，對台股的影響也不會太大，舉例來說，AI漲勢再起、宏碁飆出新高，相關概念股風起雲湧；另外一塊情勢大好的產業則是電動車，假設現在手上還有閒錢，一定要布局電動車概念股。

鄭廳宜點名4檔含括電動車、綠能個股，其中興勤連續3年賺10元以上，明年EPS有機會上看14元；而亞通則積及籌措資金，股價30多元即可入手，今天（12/27）已攻上漲停。

鄭廳宜在「鈔錢部署」節目中表示，電動車是未來不可或缺的趨勢，如果以電動車的投資組合來看有5檔：

1、車用PCB的敬鵬

2、車用鏡頭先進光

3、車用面板車飾燈感測元件榮創

4、車用保護元件興勤

5、車用安全系統與車用散熱系統劍麟

過去鄭廳宜曾提過敬鵬和先進光。先進光日前在法說會上表示，筆電庫存已經接近尾聲，車用新客戶預計明年開始放量，預期車用商品明年佔比可達10%。先進光自結10月單月EPS為0.47元，加上前3季EPS 2.19元，累計前10月EPS達2.66元。

除此之外，他也特別提到保護元件大廠興勤，指出其有3大利基：第1是8月時興勤耗資12.5億投資的高雄楠梓3廠開始量產，公司表示從2023到2026年台灣、大陸、越南都陸續有新廠加入，產能擴增3倍；其次，耕耘多年的電動車被動元件及儲能商品將於2024開始放量出貨，搶攻AI伺服器商機，再加上它在主板、電源、還有浸沒式的散熱模組3大領域都已經透過客戶切入，而其中台達電則是其最主要的客戶。

第3，過去燃油車用到MLCC大概是300-500個，如果是電動車數量就會暴增至2000-2500個、增加5倍之多；若是自駕則需要到1萬個，需求將暴增20倍，且公司已打入比亞迪、華為供應鏈，甚至傳出美系車廠啟動包廠。

鄭廳宜表示，興勤連3年EPS達10元，今年前3季EPS為7.37元，但事實上今年稼動率只有7成，明年稼動率預估會到8成以上，毛利率也會提高至45%，預估EPS有機會達14元，以現在股價160幾元來看，本益比10倍出頭、並不算太貴。

另外一檔基期較低的股票是亞通，能源工程服務商亞通今年訂單滿手，首季在手訂單就高達85億元，在未來2-3年內依工程進度認列。亞通去年每股淨損0.9元，但仍從公積配發0.441元，今年前3季EPS為0.82元，累計前11月營收較去年增加25%，今攻上漲停32.7元鎖死。

鄭廳宜表示，一般公司籌措資金的方式有3種：和銀行借款、發行公司債及增資，而亞通近期這3種方式都派上用場，既發行了3億的可轉債，又增資2.5億元，加上向銀行借款，主要就是對未來的營運規劃看好。

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