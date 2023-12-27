中央大學台灣經濟發展研究中心27日發布我國總能源安全指標，顯示112年第三季為66.5，相較111年第三季的63.5，有增加3點，即一年來有些微的好轉；但單季比較上，112年第三季相較112年第二季的67.1，則減少0.6點。其中，能源消費安全指標的年增17.7點，進程相當大幅，則來自於國際能源價格目前已顯著下跌。

我國總能源安全指標還在65上下，仍然偏低，中大台經中心研究員暨管理講座教授梁啟源分析，有三大主要因素：一、核能發電量與占比減少，二、天然氣周轉次數增加，三、自俄羅斯進口燃料煤占比增加，導致燃料煤進口風險上升，尤其是第三點，如果未來中東地區政治風險持續升溫，地緣政治風險帶來國際能源價格的衝擊，恐怕造成能源價格走揚，加上天然氣基礎設施不足、新增機組未能如期併網，將不利於我國總能源安全。

此外，梁啟源提出四大警示，認為我國能源安全未來的隱憂極大，除了他過往一再提及的歷年太陽光電和風電的實際值與目標已連六年落後，此次他再公布，比對政府規劃案的2018年1月和2023年6月的版本，發現官方說法「悖離實際」，其中三接因外推方案至少延擱2.5年，四接及五接環評六年未過至少需延擱六年，將影響大潭、台中、協和等相關機組商轉。

此外，他指出，2027年後共有440萬瓩民營電廠至今尚未招標；另，考慮上述再生能源建置低於預期，據此修正後2024至2028年夜間備轉容量率將介於1.9％至負5.3之間，「2024年起，若非核政策不改，台灣將面臨長期停限電危機！」

中大台經中心表示，國際間正致力於控制溫氣體排放量，以減緩全球暖化現象，亦進行電力市場改革加速能源轉型，我國同樣過提高再生能源發展目標、電業自由化等方式，推動能源轉型，然而官方公布、傳統的能源安全指標，多半僅衡量供給面因素，流於獨立呈現，欠缺系統性觀點，因此由能源經濟學者重新建立一套指標系統，綜合考量初級能源供應、能源消費與基礎設施完善，更讓大眾對我國能源安全程度可有一個全面清晰的感受。