日本全境共有33座核能發電機組，其中通過福島核子事故後制訂的新規範標準審查重啟運轉共有12座，全數都位於西日本地方。
日本放送協會（NHK）報導，日本目前已重啟運轉的12座核電機組包括位於鹿兒島縣的九州電力公司川內核電廠1號機及2號機；位於佐賀縣的九州電力公司玄海核電廠3號機及4號機；位於愛媛縣的四國電力公司伊方核電廠3號機。
還有位於福井縣的關西電力公司高濱核電廠1號機到4號機；同縣的關西電力公司大飯核電廠3號機及4號機；同縣的關西電力公司美濱核電廠3號機。
這12座重啟運轉的核電機組全數位於西日本地方，且反應爐型式皆為壓水反應爐（Pressurized Water Reactor）。
至於跟2011年發生核子事故的福島第一核電廠同型的沸水反應爐（Boiling Water Reactor）發電機組，日本目前尚無重啟案例。
不過，沸水反應爐發電機組至今已有5座通過新規範標準審查，且位於宮城縣的東北電力公司女川核電廠2號機，及位於島根縣的中國電力公司島根核電廠2號機，正計畫分別在2024年5月左右及2024年8月左右重啟運轉。
至於位於茨城縣的日本原子力發電東海第二核電廠，由於仍未完成安全對策工程及針對周邊地區的疏散計畫等，重啟運轉時期難料。
另外，今天獲日本原子力規制委員會（類似台灣的核能安全委員會）解除事實上運轉禁令的柏崎刈羽核電廠6號機及7號機，由於尚未獲所在地方政府同意，目前也不清楚何時能重啟運轉。
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