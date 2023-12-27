2023年封關在即，新台幣匯價一飛沖天！外資看好台股提前布局、連日「無情加碼」匯入，加上出口商年底作帳拋匯，新台幣兌美元匯率繼續電梯向上，27日盤中一度狂升逾2角，年關前順利攻破31元，暌違近半年再現30整數價位，年底前朝30.5元關卡測試。

在資金行情推波助瀾下，台北金融市場歡欣鼓舞，台股27日續漲百點帶動，新台幣匯價開盤即狂升，午後最高升抵30.862元，終場前央行調節下，匯價收在30.88元，匯價創6月21日新高，單日狂升1.85角或0.6％，則為創12月15日以來最大升幅，已連六個交易日收紅，總成交量放大至19.345億美元。

新台幣匯價11月起絕地大反攻、12月延續升勢，硬是將今年匯價貶幅拉回，累計至27日全年貶幅僅剩0.56％；回顧近年新台幣全年表現，2020年狂升5.61％、2021年升2.95、2022年重貶9.9％。去年新台幣封關收在30.708元，目前新台幣已回升至30.88元，年底前維持升勢，只要再升1.72角以上，新台幣全年就可收紅。

「升值速度有超乎預期！」，匯銀主管分析，外資27日繼續匯入，除了有些投信贖回款匯回，外資也看好台股、提前先布局，加上出口商拋匯，而進口商買盤力道不足，盤中僅剩央行苦撐，上午很用力調節，但下午央行似乎氣力放盡、乾脆「棄守」，下午幾乎沒有調節，僅在3點半最後一盤將匯價稍稍拉回。

匯銀主管表示，央行也不想浪費子彈，畢竟出口商月底前還有拋匯賣壓，加上外資匯入不停歇，若央行要調節，可在月底當天再做特別價格就好，目前保留銀彈，避免孤軍奮戰效果不大。

外匯交易員指出，明年3月降息預期發酵，啟動降息循環將開啟資金回流新興市場，加上台灣央行明年上半年預期不降息，若美國開始將息，利差縮窄下，資金回流有誘因，新台幣後續偏升，若後續每天升1角多，29日封關頂多升到30.6元，因此預估匯價短線先往30.5元方向測試，明年才有機會重現2字頭。

觀察主要亞幣，新台幣近期似乎有獨強氣勢，27日新台幣狂升0.6％最強，其次為星幣升0.1％、韓元升0.02％、人民幣升0.01％，而日圓貶值0.32％。