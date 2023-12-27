金管會確立實支實付醫療險改革方向，市場隱隱開始醞釀一波搶購潮，業務員「一早LINE就回不完！」。據保經業者盤點，目前還有接受副本理賠的壽險公司約7家，但能夠接受當「第三家」的就只剩下2～3家壽險。
金管會雖確立實支實付醫療險大改革，但還未明確訂出時間表，也表示不溯及既往，但停售效應已發酵，許多業務員一早就收到保戶訊息，有的詢問「現在的保單有沒有影響？」，有的保戶則是趕緊要幫小孩與家人買更多張，有的保戶則要業務員趕緊送單。
不過，業務員觀察，現在還不到像當時防疫險那樣的搶購潮，主要原因是現行實支實付醫療險有投保張數限制，每人只能買「3＋1」張，也就是可以有3張加1張自負額，加上實支實付醫療險從去年開始就至少經歷過兩波停售潮，現在市面上有在賣的，多已是經歷過停售改版潮後的商品，費率較貴、在理賠內容上多有縮限，「該買的在去年應該都買了」。
據保經業者盤點，目前包含中國人壽（2024年更名為凱基人壽）、台灣人壽、全球人壽、台新人壽、遠雄人壽、台銀人壽、保誠人壽等，都還有實支實付醫療險可以接受副本理賠，但大部分只能接受當「第二家」。若手上只有一張實支實付醫療險的民眾，可以從這幾家保險公司的實支實付醫療險來考量。
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