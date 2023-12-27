投組表現：
凱碩（8059） 表現最佳：受惠於低軌衛星及網通基礎建設持續走揚，且有集團作帳優勢，股價續強。
安鈦克（6276） 表現最差：量縮價跌，股價回測十日線有守，後市可期。
盤勢預測：
大盤再創高，終場上漲139點，收在17,891，成交量2,947億元；類股方面，電半導類股表現最佳，漲幅1.24％， 鋼鐵類股表現最差，跌幅0.57％。權值股方面，台積電上漲6元，漲幅1.02％，收在592元。聯發科上漲40元，漲幅4％，收在1,040元。
展望後市，新台幣持續走強，且量能相較於昨天有明顯上漲，這說明外資提早回來買超台股，接下來兩天是布局的最佳時機，切勿等下周外資大幅買超才追高，低接布局是最好的操作方式。選股方面，除了昨天提到的半導體設備股之外，IC設計龍頭聯發科的表態創高，IC設計族群呈現百花齊放，有拉回時候都可以布局，十二月營收創高股依然是需要關注的標的，投資人可從這方便著手尋找標的。
投組表現：
凱碩（8059）表現最佳，27日股價連續3天漲停，外資持續買進，後市仍有上漲空間。
安鈦克（6276）表現最差，27日股價下跌2.9％，股價在十日均線99元有較強支撐，反彈可期。
盤勢預測：
台股大盤開高走高，終場上漲139.77點，漲幅0.79％，收在17,891.5點，成交量2,947.55億元。
類股方面，電腦及周邊設備表現最佳，漲幅1.3％，鋼鐵表現最差，跌幅0.73％，權值股台積電上漲6元，漲幅1.02％，收在592元。聯發科上漲40元，漲幅0.5％，收在1,040元。
展望後市，台股大盤近期在外資及投信聯合買超情況下，收盤再創今年新高。成交量已接近3,000億，多頭上攻18,000的信心沒有改變。選股方面，除提前告知的通嘉、凱碩漲停外，IC設計的力智、致新、天鈺、來頡；記憶體的鈺創、晶豪科、南亞科可特別留意。
投組表現：
凱碩（8059）表現最佳， 因美國基礎建設及低軌道衛星需求增溫下，營運可望增溫，連續上漲。
昇貿（3305）表現最差，因低溫錫膏送SSD大廠驗證 。看好明年成長，有機會過高。
盤勢預測：
受到美股創高，在台積電與聯發科同步上漲帶動下，突破17,800點續創今年新高，加上道瓊續創新高，預期各產業輪流健康輪漲，讓未來沒發動的族群，可能就是下次的主角。
投組表現：
安國（8054）表現最佳，神盾集團法說會釋放利多，年底集團作帳行情可期
益得（6461）表現最差，量縮拉回測試五日線，全球疫情蠢蠢欲動靜待資金回流
盤勢預測：
周三台股受惠費半指數創下歷史新高，搭配台幣匯率升破31元大關，外資資金持續回流台股，推升台股盤中衝上17,897點的今年新高，離萬八大關僅剩下不到1％的漲幅。
周三台股電子權值股領漲盤面，台積電盤中來到590元，離今年新高僅剩下1元的價差。聯發科盤中攻上1,050元的新高，連帶台股千金俱樂部再添M31一名新成員，收盤台股再現13千金。電子股中集團股持續強力輪動，聯發科集團、神盾集團、聯電集團、宏碁集團與華碩集團均有個股創下新高，顯見年底資金偏好集團作帳行情，持續點火活絡多頭氛圍。
周四是2023年封關倒數第二天，搭配富台指結算，台幣維持升值有利拉高結算。盤面留意作結帳輪動加速，短線漲多與高基期股容易出現結帳賣壓，低位階補漲股則有續航機會，族群留意光學鏡頭、電線電纜與重電以及充電樁等車用電子股表現。
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