中國信託於臺北市南港區中國信託文薈館全新打造金融業唯一兼具開放民眾參觀及提供產業夥伴共創交流與創新業務孵化的多功能場域「CTBC 168 Studio」今（27）日正式開幕，「虛擬分行體驗」展區首度曝光，運用3D建模技術製作個人化數位分身進入虛擬分行，體驗多人同時線上互動，串聯親子理財教育連結的小豬存錢撲滿、傳達目標理財概念的許願池等金融服務，聚焦科技、創新、永續概念，提供民眾更多元的金融生活化體驗。

台灣金融服務業聯合總會理事長蘇建榮與秘書長吳當傑、經濟部中小及新創企業署署長何晉滄、臺北市政府資訊局局長趙式隆、台灣微軟總經理卞志祥、台灣國際商業機器股份有限公司（IBM）諮詢總經理林翰、思愛普軟體系統股份有限公司（SAP）全球副總裁暨台灣總經理陳志惟，和中國信託金融控股公司總經理陳佳文、行政長高人傑、科技長賈景光，與中國信託商業銀行總經理楊銘祥、個人金融執行長楊淑惠，以及協作國際創新交流的美國、英國、加拿大、澳洲等駐臺辦事處代表逾百位貴賓共同見證位於文薈館內的「CTBC 168 Studio」開幕活動。

中國信託金控總經理陳佳文致詞表示，設立「CTBC 168 Studio」是為了實踐數位、永續雙軸轉型，集結各方創新力量將金融服務擴大到社會照顧以及環境永續，持續發揮金融影響力，達到各界共好的未來；蘇建榮理事長期許「CTBC 168 Studio」創新場域未來能作為臺灣金融機構引領金融科技合作並促進國際交流的橋樑，何晉滄署長則相信設立「CTBC 168 Studio」能加深臺灣企業與新創產業共同發展，有機會將臺灣金融科技實力推向國際舞臺。

「CTBC 168 Studio」由「創新展示區」與「創新活動區」兩大區域組成。「創新展示區」展示中國信託科技應用的探索和金融創新成果，首度於全球知名Roblox互動遊戲平臺建構虛擬中國信託金融園區，並開發棒球、籃球及金融知識問答等遊戲讓親子同樂；「數位逛展體驗」融入中國信託慈善、反毒、體育、教育、藝文五大公益重點資訊於數位展示廳，提供參與者不受時空限制的線上看展樂趣。同時展出攜手內政部警政署打造24小時守護交易安全的「ATM智能防詐車手交易通報系統」、幫助民眾解答減碳疑問並計算消費碳足跡的「綠色偵碳GreenGPT」，以及運用虛擬實境（Virtual Reality, VR）建構的未來虛擬分行「中信元宇宙」。

「創新活動區」將作為中國信託孵化創新的對外門戶，採多功能設計取向，配合「內外協作共創」、「科技應用對接」、「創新人才培育」三大策略方向深化創新動能，未來此區可舉辦黑客松競賽活動，激發創意與探索創新，或連結各國駐臺辦事處及國際加速器，導入先進金融科技及應用方案，聚焦關鍵趨勢以成為發展實作技能的發源地，持續養成創新人才。

中國信託文薈館是國內創新型態的金融文史館，以珍貴館藏搭配有趣的互動體驗，呈現中國信託與臺灣並肩成長的歷史及金融服務的里程碑，「CTBC 168 Studio」加入未來金融樣貌，邀請民眾親臨「CTBC 168 Studio」鑑往知來，體驗中國信託無所不在、無時不在的多元創新金融應用。