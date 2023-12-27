純網銀國家隊正式加入信用卡戰局！兆豐銀行與將來銀行今（27）日共同宣布，雙方合作發行的「兆豐將來聯名卡」正式上市。此次目標將瞄準熱愛數位存款客戶的潛在商機，推出「分期」11期零利率，以及針對年輕人喜愛的外送、影音、遊戲及租車平台消費，一次付清「回饋」11％，兩優惠自由選的模式，拿滿最高可獲1,200元。

兆豐銀行以26.02％持股比例身居將來銀行第二大股東，考量將來銀目前僅發行簽帳金融卡，兆豐挹注信用卡發卡資源，讓原本需要帳戶有存款才可消費的將來存戶，能有不同選擇。

兆豐將來卡提供讓持卡人可以自已決定每一筆消費想要的優惠模式，喜歡一次付清的人最高可在外送、影音、遊戲及租車平台獲得最高11％現金回饋，拿滿最高可獲1200元；喜歡分期付款的只要單筆刷滿3千元，就可自由選擇該筆消費想分3、6、9、甚至最高11期，全都0利率0手續費。

兆豐銀行消金事業群副總陳建中表示，「兆豐將來聯名卡」不僅可讓這些平均年齡才35歲的將來數存戶享有信用卡遞延付款的特性，透過帳戶自扣，最高還可獲得980元的超商現金抵用券，為慶祝新卡上市，新戶首次辦卡30天內刷滿3千元，還能獲得市價千元的「城市機能雙肩包」，相當於輕鬆就能賺進1,980元，希望能吸引年輕人青睞，達成普惠金融的目標，也讓更多數存戶與銀行有更密切的往來。該聯名卡首年發卡目標為將來銀行存戶35萬戶的三成、10萬張。兆豐銀表示，和將來銀行合作的最大收穫，是可以獲得公股銀較缺少的年輕族群消費行為模式，未來可以進行大數據分析，規劃分眾行銷，例如信貸、外匯等服務預期都會有所挹注。

將來銀行係台灣三家純網銀之一，此次與兆豐銀行聯袂發行信用卡，便是虛實整合的重要里程碑，將來銀行總經理許柏林也表示，該聯名卡特色就是讓客戶享受到前所未有的自主與優惠。