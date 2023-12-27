財金公司攜手國立政治大學27日舉行「產學合作意向書簽約儀式」，由金管會資訊服務處林裕泰處長與永豐銀行李相臣資安長擔任儀式見證人、財金公司林國良董事長與政治大學李蔡彥校長共同簽署；期透過結合產業及學界的共同力量，增進學子實務知能、培育我國金融資安跨領域人才，強化金融資安韌性與量能。

政治大學資訊安全科技研究中心與資訊安全碩士學位學程已於本(112)學年正式成立，未來將與財金公司共同開設金融資安相關實務應用課程，由政治大學的師資團隊結合財金公司及金融產業實務業師共同授課，針對金融科技、資訊安全及產業應用規劃金融資安專題、研習營、培訓活動、產業實習等兼具學術與實務的學程，並提供獎學金以鼓勵學子深入金融資安研究，將資安意識廣泛深植於學子心中，提升年輕世代對金融資安議題的重視。

政大校長李蔡彥表示，政治大學長久以來致力於人才培育，建立學校與產業間的合作交流；本次簽署產學合作意向書，不僅是雙方合作的里程碑，更代表對台灣下一代金融科技與資訊安全跨領域人才培育的重要性。期待透過本次合作，建立與活絡金融資安領域的研究，共同強化我國資安韌性；並特別感謝財金公司為政大學子提供專業領域知識的應用與經驗分享，以及職業探索的機會，為金融資安領域人才育成貢獻良多，也期勉學生向業界汲取知識，強化自身技術與實務能力，以提升就業競爭力。

財金公司董事長林國良表示，人才培育是企業永續發展所應承擔並善盡的企業社會責任，財金公司在106年底，受金管會委託營運「金融資安資訊分享與分析中心」(F-ISAC)，協同銀行、保險、證券期貨、投信投顧等各業別金融機構，共同建構金融資安聯防體系；隨著萬物智慧聯網的時代來臨，資通安全已不僅是各金融業者單打獨鬥面對的議題，亦是全體國民關注的重要課題，期望透過本次產學合作計畫，將業界金融資安的應用與實務經驗傳承予校園學子，以培育優秀的資安即戰力，達成資訊共享與促進產業發展之目標。

財金公司表示，本次雙方共同簽署產學合作意向書，不僅促進產業與學界間的深入鏈結，完善人才培育並與產業接軌，達成學用合一的目標，並期待未來雙方能有更多元的合作、相輔相成共同發展，創造產業及學界的多贏局面。